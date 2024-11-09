«Было бы что хранить»: названы лучшие инструменты сбережений для россиян

По мнению министра финансов РФ, это гособлигации и ценные бумаги.

В России названы лучшие инструменты сбережений — это государственные облигации и ценные бумаги. Так считает министр финансов РФ Антон Силуанов, свое мнение он озвучил в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

По словам Силуанова, если для накопления средств есть большой период, то самый лучший выбор — это государственные бумаги.

«Это отличное вложение, такие доходности», — отметил Силуанов.

По его словам, сейчас, в период высокой ключевой ставки, хорошим инструментом являются депозиты. Однако, добавил министр, если есть ресурсы и финансы, то стоит думать не только о том, как приумножить деньги, но и о том, как вложить их в образование и воспитание детей.

«Это самое лучшее вложение, самый лучший капитал», — подчеркнул Силуанов.

Антон Силуанов. Фото: сайт Кремля.

Ранее стало известно, что классические сбережения россиян в банках, в том числе вклады и накопительные счета, выросли на 19% в период с января по октябрь 2024 года. По данным ВТБ, размер таких сбережений превысил отметку в 49 трлн рублей.

Россияне стремятся держать сбережения в банках, так как те предлагают высокие проценты для рублевых среднесрочных вкладов. Так, при средней ставке в 20% с каждых 100 тысяч рублей получится заработать около 10 тысяч.

В банках отмечают, что если такие процентные ставки будут держаться, то рублевый портфель вырастет к концу 2024 года примерно до 29%, что станет новым рекордом для России.

По данным на 7 ноября, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в российских банках составляет 20,17% годовых. В некоторых банках есть и более высокие ставки — банки повышают процент за более долгосрочные вклады, добавляют проценты зарплатным клиентам и так далее.

Иллюстрация: "Блокнот".

Ставки по вкладам зависят от ключевой ставки, с 28 октября она в России составляет 21%. Чтобы привлекать деньги клиентов, банки предлагают высокие проценты, когда ставка высокая, и более низкие — когда ставка опускается. Также на размер ставок по вкладам влияют и другие факторы, например экономическая ситуация, состояние банковского сектора и доверие вкладчиков к банкам, состояние банка и потребность в привлечении новых средств. Кредиты же, наоборот, становятся дорогими как для людей, так и для бизнеса.

Куда вложить деньги? Сохранять и приумножать сбережения можно разными способами.

Самый простой и консервативный способ — банковский вклад. Депозиты россиян застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей.

Вложения в государственные облигации может принести до 21,6% в зависимости от срока погашения. По сути это деньги, отданные в долг и под проценты министерству финансов.

Иллюстрация: "Блокнот".

Акции считаются более рискованным инструментом, так как их цена может колебаться, а дивиденды (дополнительный доход) выплачивается не всегда.

Для долгосрочных сбережений подходят вложения в драгоценные металлы, такие как золото или серебро. Считается, что это надежные активы.

Многие предпочитают хранить свои сбережения в валюте, хотя и она подвержена колебаниям. В 2024 году можно вкладываться в привычные доллар и евро (но некоторые считают, что в РФ могут быть введены ограничения на их использование в стране), а также обратить внимание на китайский юань.

При наличии крупной суммы, можно обратить внимание на недвижимость. В последние годы она сильно растет в цене, купив квартиру и продав её, например, через несколько лет.

Фото: pixabay.com

Опрос «Блокнота» показал, что примерно 59% россиян хранят свои кровные в банке, а 41% финансовым учреждениям не доверяют и складывают сбережения «под матрас». Многие читатели признались, что сбережений у них и вовсе нет:

«Было бы что хранить! С такими ценами!»;

«С 20 тысячами в месяц и накопить? Издеваетесь?»;

«Муж у меня на карте хранит»;

«Нет сбережений. Всё уходит на коммуналку, еду и лекарства»;

«Деньги в облигациях с переменным купоном (флоатер), больше половины депозита и часть в акциях. Еще открыл накопительный счет по 19%».

Согласно данным одного из опросов, более половины россиян или примерно 51% не имеют никаких сбережений. При этом у 38% жителей страны есть сбережения, которых хватит на обычные расходы в течение трех месяцев. У 29% россиян накоплений хватит на период от трёх до шести месяцев, у 20% — на шесть до двенадцати месяцев, а у 14% — на срок свыше года.

Ранее стало известно, что средняя зарплата россиян превысила 85 тысяч рублей.

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