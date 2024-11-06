Экономист допустил заморозку вкладов в России во избежание «бешеной» инфляции

В России может возникнуть необходимость заморозки вкладов граждан для предотвращения резкого роста инфляции. Такое мнение выразил директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.

В интервью «Говорит Москва» он пояснил, что на счетах у населения накопились значительные суммы — десятки триллионов рублей, и при снижении ключевой ставки Центрального банка вкладчики могут начать массово снимать средства, что приведет к их наплыву на потребительский рынок.

Это, по мнению Зубца, способно спровоцировать так называемую «бешеную» инфляцию, которая создаст серьезные экономические риски. В связи с этим он предположил, что одним из вариантов предотвращения такой ситуации может стать ограничение доступа к полной сумме вкладов — граждане смогут снимать только определенные части своих сбережений. По его словам, это позволило бы избежать внезапного увеличения денежной массы на рынке, тем самым минимизировав инфляционные последствия.

Депутат Михаил Делягин, в свою очередь, резко раскритиковал это предположение, назвав его «абсурдом» и частью информационной атаки на Россию. По его мнению, вклады россиян не представляют никакой угрозы для экономики страны. Делягин добавил, что даже если ключевая ставка будет снижена, банки просто снизят проценты по депозитам, из-за чего часть средств может переместиться на фондовый рынок. При этом, как отметил Делягин, этот процесс не создаст значительных трудностей для банковской системы.

Он также напомнил, что в обществе еще сильны опасения, вызванные финансовыми потрясениями начала 90-х и валютными ограничениями 2022 года. Однако, по словам депутата, в текущей ситуации никаких оснований для заморозки вкладов не существует. На его взгляд, с точки зрения экономики, такое решение не только нецелесообразно, но и не имеет смысла.

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