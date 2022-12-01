Два крупных пожара произошло в Абакане

За прошедшие сутки в Хакасии зарегистрировано восемь пожаров. Два крупных пожара произошли в республиканской столице.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хакасии, на территории угольного разреза в Бейском районе пожарные потушили бульдозер, в Аскизском районе – баню, в Абакане – дачный дом, надворную постройку и гараж с забором. Абаканские огнеборцы ликвидировали серьезный пожар на Нижней Согре, горели два дома и надворные постройки. В Ширинском районе пожарные потушили гараж, в Копьево – мусоровоз, в Алтайском районе – грузовик. К пожарам привели замыкание проводки, неисправность транспортных средств, недосмотр за печами. Один раз огнеборцы выезжали на тушение мусора.

В ночь на понедельник на территории угольного разреза в Бейском районе загорелся бульдозер. Площадь пожара составила – 24 кв. м. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.

Ранним утром в селе Бирикчуль Аскизского района недосмотр за печью привел к пожару в бане. Площадь пожара составила 8 кв. м.

Чуть позже в садовом товариществе Абакана загорелся дачный дом. Огонь перешел на надворную постройку, соседские гараж и забор. Прибывшие на место вызова пожарные эвакуировали из горящего гаража иномарку. Площадь пожара составила 91 кв. м. Предварительная причина пожара – недосмотр за печным отоплением.

После этого в частном секторе Абакана загорелись два жилых дома и надворные постройки. На момент прибытия огнеборцев площадь пожара составляла 178 кв. м. С огнем боролись 20 человек и 5 единиц техники. Открытый огонь удалось ликвидировать спустя почти полтора часа. Предварительная причина пожара – короткое замыкание проводки.

Днем в селе Коммунар Ширинского района замыкание проводки привело к пожару в гараже. Площадь пожара составила 6 кв. м.

Позже в Копьево загорелся мусор в кузове мусоровоза. Площадь пожара составила 1 кв. м. К пожару привело неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

В это же время в селе Подсинее Алтайского района в пути следования загорелся грузовик. Внутри фургона горел отопитель на площади 1 кв. м. К пожару привела неисправность.

С начала года в Хакасии зарегистрирован 2633 пожара.

Специалисты Главного управления МЧС России по Хакасии просят жителей республики быть бдительными и строго соблюдать правила пожарной безопасности. Избегайте перегрузки электросети и не используйте кустарные электроприборы. Не оставляйте детей без присмотра и ни в коем случае не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения.

При пожаре незамедлительно звоните по телефону 101.