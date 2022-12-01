Специалисты сообщают о проблемах в продаже сельхозтехники

Дилеры, ввозящие импортную сельхозтехнику по схеме параллельного импорта, столкнулись с трудностями в вопросе ее реализации российским аграриям. Проблема заключается в том, что продавец техники обязан оформить на нее электронный паспорт, подтверждающий, что данная техника не является контрафактом.

Однако в условиях параллельного импорта данное требование теряет свою актуальность, т. к. техника ввозится без согласия производителя, следовательно, он не может подтвердить ее подлинность. Тем не менее наличие паспорта является обязательным для продажи.

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