Врач-токсиколог посоветовал выпивать утром стакан воды

Токсиколог Михаил Кушутов сообщил, что привычка выпивать каждое утро стакан теплой воды может оказать значительное положительное влияние на человеческий организм. Эта процедура улучшает сразу несколько процессов.

В частности, разжижается кровь и улучшается пищеварение. Также теплая вода натощак помогает снижать уровень концентрации токсинов. Кушутов отметил, что в данном случае нельзя заменять воду на другие напитки, особенно крепкий кофе, который, попадая в организм сразу после пробуждения, способствует росту уровня сахара в крови.

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