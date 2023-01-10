Вячеслав Володин высказался о российском бизнесе

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин поделился своим мнением о том, каким должен быть российский бизнес. По его словам, компании, работающие в России, должны быть национально ориентированы, то есть прибыль, получаемая ими, должна идти на развитие экономики и работать на улучшение благосостояния граждан.

Володин отметил, что для Государственной Думы это направление является приоритетным. Российские власти работают над тем, чтобы иностранные компании не участвовали в логистике, разработке недр, а также в предоставлении услуг в сфере ЖКХ.

Rusfact.com