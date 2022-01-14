Ученые создали компьютерную модель Солнечной системы

Благодаря компьютерному моделированию ученым удалось получить трехмерную реконструкцию Солнечной системы. Она показала, что Земля и Солнце расположены практически в центре огромного пузыря, диаметр которого составляет около 1000 световых лет. Ученые считают, что все новые молодые звезды образуются на поверхности этого пузыря.

Существует также Местный пузырь, расположенный на расстоянии 500 световых лет от Земли. Создание компьютерной модели помогло исследователям понять, как он влияет на космическое пространство вокруг себя.

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