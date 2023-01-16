Россияне снова смогут оформить льготный автокредит

С 1 января 2023 года в России возобновилась программа льготного автокредитования, на финансирование которой из федерального бюджета выделено более 5 млрд рублей. Сообщается, что льготные условия оформления кредита распространяются только на некоторые категории граждан.

В частности, воспользоваться льготной программой могут военные, работники государственных медицинских и образовательных учреждений. Также льготные условия касаются тех, кто имеет на иждивении хотя бы одного несовершеннолетнего. Кроме того, стать участником льготной программы могут водители, приобретающие свой первый автомобиль, а также те, кто хочет поменять авто и сдает старый по программе «трейд-ин».

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