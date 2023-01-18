Глава Еврокомиссии прокомментировала важность введения санкций против России

Russf Янв 18, 2023 Интересное

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила на форуме в Давосе. В своем выступлении она коснулась вопроса важности введения антироссийских санкций. По ее словам, основной целью принятия ограничительных мер против России является подавление российской экономики.

Политик отметила, что санкции будут способствовать долгосрочной рецессии в экономики России и лишат ее возможности развиваться. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что санкционные меры должны негативно отразиться и на российской промышленности, ограничив в ней использование современных технологий.

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