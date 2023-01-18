Шойгу рассказал о грядущих изменениях в армии

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о том, что в ближайшие три года российскую армию ждут изменения. Предполагается, что численность вооруженных сил РФ увеличится до 1,5 млн человек. Данное решение принято президентом России Владимиром Путиным.

Глава государства пояснил, что увеличение армии необходимо для качественной защиты интересов государства. Также Шойгу отметил, что будет реализовано новое военно-административное деление территории страны. Кроме того, он обратил внимание на важность укомплектованности вооруженных сил военнослужащими по контракту.

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