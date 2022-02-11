38000 госконтрактов в сфере строительства было расторгнуто в 2021 году

Russf Фев 11, 2022 Интересное

В 2021 году было расторгнуто 38000 госконтрактов, что составляет около 20% всех заключенных договоров в сфере строительства. По сравнению с 2020 годом количество разорванных соглашений увеличилось на 3000.

По данным специалистов, прибыль подрядчика по госконтракту составляет 7%. Однако в 2021 году было отмечено значительное повышение цен на строительные материалы. В среднем оно составило около 12%, но отдельные виды материалов выросли в цене более, чем на 40%. Соответственно при таких обстоятельствах исполнение госконтракта не является выгодным для строительной компании.

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