Аграриям не хватает льготных кредитов

Russf Фев 10, 2022 Интересное

Льготное кредитование в сфере сельского хозяйства предполагает определенный лимит средств, которые могут быть выданы производителям по сниженным ставкам. Посевная кампания еще не началась, а средства на льготные кредиты уже исчерпаны.

В связи с этим Минсельхоз рекомендовал аграриям воспользоваться займами по коммерческой ставке. Пролонгация льготных программ планируется — сумма льготных кредитов будет увеличена на 10 млрд рублей, но в приоритете эти денежные средства будут предоставляться производителям зерна.

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