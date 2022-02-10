Аграриям не хватает льготных кредитов

Льготное кредитование в сфере сельского хозяйства предполагает определенный лимит средств, которые могут быть выданы производителям по сниженным ставкам. Посевная кампания еще не началась, а средства на льготные кредиты уже исчерпаны.

В связи с этим Минсельхоз рекомендовал аграриям воспользоваться займами по коммерческой ставке. Пролонгация льготных программ планируется — сумма льготных кредитов будет увеличена на 10 млрд рублей, но в приоритете эти денежные средства будут предоставляться производителям зерна.

Rusfact.com