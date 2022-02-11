Жители поселка Майна страдают от «кипящих» ручьев

Prohor Фев 11, 2022 Происшествия

Ни пройти, ни проехать – слишком опасно. В минувшую пятницу от жителей улицы Репина посёлка Майна поступили первые сигналы в городскую Администрацию о том, что вместо снега на дороге «ледяной ручей» и он грозит затопить находящиеся ниже дома и подворья. С подобной проблемой майнцы сталкиваются не первый год. Усугубила ее и морозная зима. Оперативно, силами КБО, русло ручья промыли кипятком и засыпали солью. Однако, ожидаемых результатов это не принесло.
От подтоплений не один год страдали и жители по улице Промышленная. Их безымянный ручей тоже «закипал» на морозе и выходил из берегов на дорогу и участки. Однако, в прошлом году проблема была устранена силами специалистов «Байкалэнерго».
По словам Олега Савилова, такие проблемные территории в Майна и окрестностях поселка обследуются постоянно. И чтобы подобных подтоплений не возникало, нужны регулярные зимние мероприятия – для прочистки русла, а также кардинальные меры в летний период, которые позволяли бы ручьям круглый год оставаться в пределах своих берегов.
Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.