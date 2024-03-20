Названы регионы России с самым высоким уровнем зарплат. Россия последние новости на сегодня. Новости России. Блокнот Россия. Блокнот России. Россия новости. Новости Россия. Россия сегодня.

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Лидерами стали Москва и Сахалинская область.

Москва и Сахалинская область в 2023 году признаны лидерами по уровню заработной платы в различных областях России. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

Аналитики отметили, что рынок труда в стране продолжал активно эволюционировать, приспосабливаясь к новым экономическим условиям. Одной из основных проблем, с которой столкнулся рынок, было исчерпание кадрового резерва, что привело к снижению уровня безработицы, усилению конкуренции среди работодателей и значительному росту заработных плат.

По результатам исследования, в среднем по России номинальные заработные платы увеличились на 14,1% за год, достигнув 64,1 тысячи рублей в месяц (с учетом вычета НДФЛ). Уровень безработицы к концу 2023 года составил всего лишь 2,9%, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке труда.

Наибольший прирост средних зарплат зафиксирован в Оренбургской области, где они выросли на 21,8%. В то же время в Республике Дагестан рост заработных плат составил всего лишь 9,2%. Специалисты обратили внимание на значительные различия в уровне оплаты труда между различными регионами и отраслями.

Отмечается, что отрасль добычи нефти и газа остается одной из наиболее высокооплачиваемых в стране. Заработная плата работников в этой сфере в среднем превышает оплату труда в отрасли производства одежды более чем в пять раз. Высокие заработки также характерны для государственного сектора и сферы информационных технологий.

Москва выделяется среди других регионов, предлагая самую высокую среднюю зарплату в сфере финансовых услуг - 256 тысяч рублей в месяц. На втором месте по уровню заработной платы находится Сахалинская область, где работники в сфере добычи зарабатывают в среднем 232 тысячи рублей в месяц. Кроме того, в Ямало-Ненецком автономном округе также отмечается высокий уровень заработной платы в сфере добычи нефти и газа - 220 тысяч рублей в месяц.

Согласно результатам исследования в 2023 году увеличилось количество регионов, где работники в наиболее высокооплачиваемых отраслях получают заработную плату свыше 150 тысяч рублей в месяц. Также наблюдается положительная динамика в транспортной отрасли, профессиональной и научной сферах, а также в финансовом секторе.

Ранее россиянам назвали уровень зарплаты для получения пенсии в 50 тысяч рублей.

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