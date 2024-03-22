Банки могут обязать следить за своими клиентами через приложения. Россия последние новости на сегодня. Новости России. Блокнот Россия. Блокнот России. Россия новости. Новости Россия. Россия сегодня.

Они будут отслеживать пользователя по сетевому адресу в интернете, геолокации и другим параметрам.

Банки будут запрашивать данные о налоговом резидентстве клиента, если узнают, что он пользуется приложением или другими сервисами из-за рубежа. А для этого придется следить за клиентами: отслеживать пользователей будут по IP-адресу и другим параметрам.

Министерство финансов подготовило поправки в постановление об автоматическом обмене финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств. Как пишет «Интерфакс», финансовые организации будут обязаны отправить своим клиентам такой запрос, если выяснится, что те больше чем полгода пользуются приложениями и сервисами из-за границы.

Определять релокантов будут по сетевому адресу в интернете, геолокации по сетям сотовой связи, спутниковой геолокации. Причем, следить придется долгое время, чтобы было понятно, что человек долго живет за границей, а не находится в отпуске.

Налоговое резидентство меняется через полгода нахождения за границей, а от этого изменяются и налоги. Информация важна для налоговой, которая и будет отслеживать релокантов и тех, кто живет за границей и пользуется по каким-то причинам российскими банками и интернет-кошельками.

Фото: pixabay.com

Если клиент откажется предоставить данные или укажет их не точно (например, не укажет ИНН или укажет его неточно), то у него могут начаться проблемы — вплоть до того, что финорганизация откажет ему в обслуживании.

Помимо этого, проект предлагает также расширить перечень договоров, по которым надо предоставлять такие данные. Предполагается отслеживать информацию по договорам негосудартсвенного пенсионного обеспечения, а также договорам банковского счета с физлицами, заключенные с Банком внешнеэкономической деятельности СССР до даты его реогранизации в ВЭБ.РФ.

Новые поправки начнут применять через месяц после официального опубликования. Но точной даты публикации и принятия поправок нет.

Статус резидента или нерезидента определяет то, по какой ставке человек платит налоги. Налоговое резидентство РФ прекращается, если человек провел за границей более 183 дней.

Фото: pixabay.com

Начиная с 2024 года, доходы нерезидентов (удаленных работников) облагаются НДФЛ вместо прежних 30% по ставке 13% или по ставке 15%, если доход более 5 млн в год — но лишь в случае, если у человека есть трудовой договор с работодателем в РФ. С 2025 года нововведения расширят на гражданско-правовые договоры, которые используют в работе российские домены, программы и технические средства.

По другим доходам (например, сдача в аренду квартиры, продажа недвижимости, использование авторских прав) ставка составляет 30%. Кроме того, нерезиденты не могут пользоваться налоговыми вычетами.

В Госдуме ранее предлагали повысить ставку НДФЛ для удаленщиков, работающих за границей, до 30%, но позже от этой идеи отказались.

Ранее появлялась информация о том, что российские банки начали проводить выборочные ревизии по поиску релокантов. В договоры обслуживания стали включать пункт, по которому клиент должен сообщить о смене своего налогового резидентства, смене прописки или фактического проживания — иначе могут заблокировать карту и счет. Правда, сейчас другой ответственности за искажение или неуказание таких данных нет. Видимо, теперь ситуация может измениться.

Фото: Александра Савичева

Напомним, Россия пережила две волны эмиграции. Первая случилась после начала СВО в феврале 2022 года, вторая — в сентябре 2022 года, когда в РФ объявили частичную мобилизацию. В первую волну попали те, кто был уверен, что Россия под санкциями превратится в отсталое государство, карты не будут работать и продукты исчезнут, а во вторую волну — те, кто испугался призыва, а также их близкие. При этом по последним данным, около 40% уехавших в 2022 году релокантов решили вернуться из-за проблем с деньгами или ВНЖ.

Ранее «Блокнот» рассказал о том, почему стоит отключать геолокацию в смартфоне.

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