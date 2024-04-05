Цены в России: таможня дает добро. Техника в России подорожает с 1 апреля на 20%

Рост цен затронет импортные товары.

В России с 1 апреля может заметно подорожать техника. Причина — в изменении порога беспошлинных онлайн-покупок. Величину поднимали в пять раз с 200 до 1000 евро для поддержки параллельного импорта, но временно. Эксперты считают, что такие изменения сильно повлияют на рынок — экспорт сократится, а иностранные товары вырастут в цене.

Как это работает. До 1 апреля 2024 года таможенные пошлины не платились для товаров менее 1000 евро (около 100 тысяч рублей), а теперь этот лимит снижен до 200 евро (около 20 тысяч). Это значит, что любые более-менее крупные покупки, например, смартфон за 35 тысяч рублей (350 евро), уже потребует дополнительных трат в виде оплаты пошлин и комиссий — 15% от стоимости ввозимого товара или примерно 2,2 тысячи рублей.

«С 1 апреля 2024 года будут применяться нормы беспошлинного ввоза товаров, действовавшие до их увеличения: 500 евро — товары для личного пользования, ввозимые всеми видами транспорта, но не воздушным; 200 евро — товары для личного пользования, доставляемые перевозчиками или пересылаемые в международных почтовых отправлениях», — говорится на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

В 2023 году с доставкой из-за рубежа россияне купили товаров на 315 млрд рублей. Фото: pixabay.com

Товары, которые сейчас в пути, скорее всего пройдут пошлину уже по новым правилам, если попадут на таможню 1 апреля или позднее, расчеты будут проводиться по текущему курсу (на день прохождения таможни).

Лимит в 200 евро на онлайн-покупки действовал в 2020 — 2022 годах, однако в марте 2022 года он был повышен до 1000 евро. В 2019 году лимит составлял 500 евро, но пошлина была 30% от стоимости, а в 2010-2018 годах — 1000 евро и 30%.

Маркетплейсы, которые доставляют товары из-за рубежа, о пошлинах предупреждают заранее и даже уточняют данные, необходимые для таможенного оформления. Например, Ozon (работает, в том числе, с китайскими поставщиками) пришлет уведомление, если пошлину придется заплатить.

Много ли россиян покупают за границей? Прилично: по итогам 2023 года с доставкой из-за рубежа россияне приобрели товаров на 315 млрд рублей. Правда, большая часть отправлений была стоимостью менее 200 евро, а на покупки дороже пришлось около 2%.

Подорожает бытовая техника и смартфоны. Фото: pixabay.com

Эксперты считают, что изменения лимитов беспошлинного ввоза повлияют на импортную технику — она станет дороже, а её объемы сократятся. Как пишет Hi-Tech Mail, в первую очередь подорожают импортные аксессуары для персональных компьютеров, техника Apple, товары Samsung, фены Dyson, некоторые модели телевизоров, а также бытовая техника за 20-100 тысяч рублей. Кроме «айфонов», которые остаются популярными в России, вырастут в цене и другие смартфоны — на российском рынке много китайских моделей дороже 20 тысяч рублей.

То, что айфоны и айпады подорожают — это 100%, считают эксперты. Минимальный рост — порядка 15%, но возможно, что будет и больше.

Однако рост цен на технику — это не единственное последствие изменения лимитов. Импорт может заметно сократиться (выбор заграничной техники станет меньше), а вместо этого рынок могут наводнить дешевые подделки. Многие россияне будут отказываться от покупки дорогой техники.

«Разумеется, найдутся пользователи, для которых не проблема доплатить 15-20 тысяч рублей за топовый смартфон, но основная масса начнет смотреть в сторону более простых и дешевых моделей», — отметил президент группы компаний Pro-Vision Владимир Виноградов.

Рост цен на технику затронет импортные товары. Фото: pixabay.com

В ФТС же и вовсе считают, что порогов быть не должно — такое мнение недавно озвучил и.о. руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. По его мнению, на все ввозимые товары из-за рубежа должна платиться пошлина.

«Товар, который заходит вообще без всяких пошлин, без налогообложения, естественно, не дает развиться отечественной промышленности», — отметил чиновник.

Впрочем, потребителю не легче — техника подорожает, а дешевые российские альтернативы, например, тем же смартфонам и планшетам, есть не всегда. Как пишут СМИ, чисто теоретически что-то в этом вопросе может ещё измениться (до 1 апреля есть несколько дней), однако это маловероятно.

Ранее опросы показали, что молодые россияне не могут жить без смартфона, а те, кто постарше — без стиральной машины.

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