Больше половины российских семей могут внезапно столкнуться с финансовыми трудностями — БлокнотРУ — Новости России и мира. Последние новости сегодня. Новости 29 марта 2024. Новости. Новости 29.03.2024. Новости сегодня. Новости России и мира 29.03.29

Они финансово неустойчивы — у них нет накоплений, а кредиты «съедают» значительную часть бюджета.

Большая часть российских семей не уверена в завтрашнем дне с финансовой точки зрения, выяснили ученые. У более чем 62% домохозяйств либо нет сбережений «на всякий случай», либо на выплату кредитов уходит треть или больше всего дохода. Причем, доля таких семей растет.

Эксперты Высшей школы экономики считают финансово неустойчивыми домохозяйствами те, у которых нет «подушки безопасности» или есть признаки перекредитованности. Такие в случае непредвиденных обстоятельств в один миг могут столкнуться с финансовыми трудностями. За примерно за полгода доля таких семей выросла с 56,4% до 62,4%.

Причем, сбережений нет у 61%, а много кредитов или долги по ним — у 62,4%. У некоторых семей сочетаются оба фактора — это примерно каждая пятая семья в России.

Каждая пятая семья в России живет в кредитах и без сбережений. Фото: pixabay.com

По статистике, которую со ссылкой на исследование ВШЭ приводит РБК, финансовая неустойчивость выше в небольших городах с населением до 100 тысяч жителей. Там примерно каждая вторая семья видит свою будущее «под вопросом». В Москве и Санкт-Петербурге дела намного лучше, там семей без сбережений и с проблемными кредитами не более 4-5% от общего числа.

Самой «проблемной» возрастной категорией в плане финансовой устойчивости стали люди 35-45 лет, в общей массе они составляют 41% из всех, кто находится в зоне риска. Треть — это представители старшего поколения (старше 55 лет), 26% — молодежь 18-26 лет.

В исследовании отмечается, что в среднем возрасте источник финансовой неустойчивости — это большое число людей с кредитами, а в старшем — отсутствие накоплений, а также низкая самооценка своего материального положения.

Цены растут, зарплаты - нет. Фото: pixabay.com

Росстат сообщил в конце 2023 года, что число бедных в России сокращается — их около 14 млн или примерно каждый десятый. Бедными считают тех, кто живет с доходами ниже границы бедности, рассчитанной на основе стоимости потребительской корзины и индекса цен. В 2023 году граница бедности была в районе 14 тысяч рублей в месяц, именно на эту сумму живет десятая часть страны. Число бедных сокращается во многом благодаря социальным выплатам, отмечают эксперты.

При этом в РФ растут зарплаты, а также увеличиваются реально располагаемые доходы. Правда темпов роста недостаточно в условиях инфляции (роста цен), по последним данным она составляет 7,69% при цели в 3%. На некоторые продукты и товары рост ещё более существенный — в 2023 году сильно подорожали яйца, выросла в цене недвижимость и многое другое.

Эксперты отмечают, что финансовой уверенности в завтрашнем дне нет у типичного представителя среднего класса и это при том, что именно такой представитель формирует большую часть региональных бюджетов с помощью налогов.

Уверенности в завтрашнем дне нет. Фото: pixabay.com

«В случае шоков расходы могут серьезно подорвать его финансовую стабильность, — выплаты по ипотеке, оплата образования для себя и детей, траты на качественную медицину, финансовая поддержка родственников», — отмечает ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН Василий Аникин.

Согласно опросам, только 40% россиян имеют какие-либо накопления и число уменьшается. Причины — в росте цен на продукты, товары, жилье, отсутствие роста зарплат в условиях инфляции, а также недостаточная финансовая грамотность. При этом накопить приличную сумму мечтают многие, но расчет показал, что даже на то, чтобы собрать миллион рублей (меньше среднестатистического ипотечного первого взноса) нужно примерно 10 лет.

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