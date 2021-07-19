Как правильно выбрать процессор для ПК

Если вы один из тех редких энтузиастов, которые предпочитают самостоятельно собирать ПК вместо покупки готового решения с гигантской наценкой, мы поможем. В этой статье расскажем, как выбрать процессор, какие функции он выполняет и какие его характеристики самые важные.
Выбор процессора по назначению
При выборе CPU следует четко определить для себя, какие задачи будет выполнять компьютер, так как оптимальные параметры будут отличаться, в зависимости от назначения:
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Для повседневного использования и офиса подойдут процессоры с 2 или 4 вычислительными ядрами, тактовая частота при этом может быть в районе 3.2-3.6 ГГц. Этого более чем достаточно для работы с базовыми программами вроде текстового редактора, браузера, медиапроигрывателя, таблиц и т.д. Если вам нужен именно такой ПК, выбирать рекомендуется процессор с интегрированным графическим ядром, так как это избавит от необходимости тратить деньги на дискретную видеокарту. Стоит присмотреться к семействам Intel Core i3, Pentium, Celeron. Сторонникам AMD подойдет семейство Athlon или Ryzen 3.
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Для игр, как правило, требуется мощный процессор, особенно если человек хочет получить свыше 60 FPS в современных AAA-играх. Здесь лучше смотреть в сторону процессоров с 6-8 ядрами. По соотношению цены и производительности оптимально будет выбрать Intel Core i5-10400F или Ryzen 5 3600X. Еще лучше – процессоры Intel Core i7 или AMD Ryzen 7, они имеют 8 вычислительных ядер, а в 2021 году это наиболее выгодная конфигурация.
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Для профессиональных задач. Работа с ресурсоёмким профессиональным софтом, как правило, требует колоссальных вычислительных мощностей. И чем больше ядер, тем лучше, поэтому смотреть стоит в сторону специализированных линеек – AMD Ryzen 9, Threadripper, или Intel Core i9.
Вы можете избежать головной боли, если просто выберите процессор по назначению согласно вышеописанным рекомендациям. Главное – выбирайте модель последнего или предпоследнего поколения, слишком старые модели CPU лучше не брать, так как они могут не поддерживать некоторые важные современные технологии.
Характеристики процессора: что нужно знать
Есть ряд характеристик, которые важно учитывать при выборе:
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Количество потоков. Как правило, равняется удвоенному количеству физических ядер – но это лишь при условии, что процессор поддерживает режим многопоточности. И если начистоту, то лучше подбирать модель с поддержкой многопоточности, чем без неё, ведь такой CPU куда лучше себя показывает в режиме многозадачности.
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Тактовая частота ядер. Чем выше этот показатель, тем больше операций в секунду способно выполнять каждое ядро. Напрямую влияет на производительность.
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Частота шины процессора. Шиной называют канал, по которому ЦП обменивается данными с оперативной памятью. Чем «шире» этот канал, тем лучше, ведь скорость обмена данными возрастает, что позволяет получить больше производительности при наличии быстрой ОЗУ.
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Кэш-память. Она бывает трех уровней: L1, L2 и L3. Самая быстрая память – первого уровня; самая медленная – третьего уровня. В кэше хранится информация, к которой процессор обращается чаще всего, и чем больше объем кэша, тем, как правило, лучше.
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Количество ядер процессора. Также ощутимо влияет на производительность, но не всегда следует гнаться за количеством ядер. Как мы уже говорили выше, подбирать процессор нужно в зависимости от задач, которые ставит пользователь перед компьютером.
И последнее, что нужно учитывать – сокет процессора. Если у вас уже есть материнская плата и вы хотите заменить старый ЦП на более новый, обязательно учитывайте, что под каждый сокет есть свой перечень подходящих процессоров с таким же «ключом».
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