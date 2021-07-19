Как правильно выбрать процессор для ПК

Если вы один из тех редких энтузиастов, которые предпочитают самостоятельно собирать ПК вместо покупки готового решения с гигантской наценкой, мы поможем. В этой статье расскажем, как выбрать процессор, какие функции он выполняет и какие его характеристики самые важные.

Выбор процессора по назначению

При выборе CPU следует четко определить для себя, какие задачи будет выполнять компьютер, так как оптимальные параметры будут отличаться, в зависимости от назначения:

Для повседневного использования и офиса подойдут процессоры с 2 или 4 вычислительными ядрами, тактовая частота при этом может быть в районе 3.2-3.6 ГГц. Этого более чем достаточно для работы с базовыми программами вроде текстового редактора, браузера, медиапроигрывателя, таблиц и т.д. Если вам нужен именно такой ПК, выбирать рекомендуется процессор с интегрированным графическим ядром, так как это избавит от необходимости тратить деньги на дискретную видеокарту. Стоит присмотреться к семействам Intel Core i3, Pentium, Celeron. Сторонникам AMD подойдет семейство Athlon или Ryzen 3. Для игр, как правило, требуется мощный процессор, особенно если человек хочет получить свыше 60 FPS в современных AAA-играх. Здесь лучше смотреть в сторону процессоров с 6-8 ядрами. По соотношению цены и производительности оптимально будет выбрать Intel Core i5-10400F или Ryzen 5 3600X. Еще лучше – процессоры Intel Core i7 или AMD Ryzen 7, они имеют 8 вычислительных ядер, а в 2021 году это наиболее выгодная конфигурация. Для профессиональных задач. Работа с ресурсоёмким профессиональным софтом, как правило, требует колоссальных вычислительных мощностей. И чем больше ядер, тем лучше, поэтому смотреть стоит в сторону специализированных линеек – AMD Ryzen 9, Threadripper, или Intel Core i9.

Вы можете избежать головной боли, если просто выберите процессор по назначению согласно вышеописанным рекомендациям. Главное – выбирайте модель последнего или предпоследнего поколения, слишком старые модели CPU лучше не брать, так как они могут не поддерживать некоторые важные современные технологии.

Характеристики процессора: что нужно знать

Есть ряд характеристик, которые важно учитывать при выборе:

Количество потоков. Как правило, равняется удвоенному количеству физических ядер – но это лишь при условии, что процессор поддерживает режим многопоточности. И если начистоту, то лучше подбирать модель с поддержкой многопоточности, чем без неё, ведь такой CPU куда лучше себя показывает в режиме многозадачности. Тактовая частота ядер. Чем выше этот показатель, тем больше операций в секунду способно выполнять каждое ядро. Напрямую влияет на производительность. Частота шины процессора. Шиной называют канал, по которому ЦП обменивается данными с оперативной памятью. Чем «шире» этот канал, тем лучше, ведь скорость обмена данными возрастает, что позволяет получить больше производительности при наличии быстрой ОЗУ. Кэш-память. Она бывает трех уровней: L1, L2 и L3. Самая быстрая память – первого уровня; самая медленная – третьего уровня. В кэше хранится информация, к которой процессор обращается чаще всего, и чем больше объем кэша, тем, как правило, лучше. Количество ядер процессора. Также ощутимо влияет на производительность, но не всегда следует гнаться за количеством ядер. Как мы уже говорили выше, подбирать процессор нужно в зависимости от задач, которые ставит пользователь перед компьютером.

И последнее, что нужно учитывать – сокет процессора. Если у вас уже есть материнская плата и вы хотите заменить старый ЦП на более новый, обязательно учитывайте, что под каждый сокет есть свой перечень подходящих процессоров с таким же «ключом».

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