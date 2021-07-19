Пикап Honda Ridgeline 2021 года получил новый облик

Пикап на базе внедорожника больше похож на грузовик

Модель среднего размера построена не на лестничной раме, а на цельной платформе с внедорожником Honda Pilot и минивэном Odyssey , так что это немного странная форма.

Когда последнее поколение впервые появилось в 2017 году , в нем было что-то вроде кентавра, с обтекаемой передней частью Pilot в сочетании с грузовой платформой.

Несмотря на получение отличных отзывов за его роль пикапа с очень малой грузоподъемностью, продажи были не такими хорошими, поэтому Honda вернулась к чертежной доске, чтобы сделать его более жестким к 2021 году.

Он технически такой же, но имеет гораздо более квадратную переднюю часть с большой решеткой на нем, что помогает ему вписаться в более традиционные рамки конкурентов, и вроде работает.

В этом году продажи Ridgeline выросли более чем на 70%, несмотря на то, что версия с передним приводом была упразднена, а ее стартовая цена - 37 715 долларов – чуть больше 2,8 млн руб, взяв в автокредит выйдет немного дороже, например автокредит в Абакане на сайте https://avtokred.com/ может выйти дешевле.

Отчасти это может быть связано с отсутствием товарных запасов у грузовиков других производителей из-за продолжающейся нехватки полупроводников, которая сказывается на автомобильной промышленности, но клиенты не уходят от Ridgeline.

Ridgeline приводится в движение двигателем V6 мощностью 280 л.с. и использует 9-ступенчатую автоматическую коробку передач на всех комплектациях.

Его интерьер остается в основном таким же, как и раньше, но он получил несколько свежих деталей отделки и обновленную информационно-развлекательную систему с ручкой регулировки громкости и беспроводной зарядной площадкой на некоторых моделях.

Интерфейс информационно-развлекательной системы Honda - один из самых разочаровывающих, но в нем есть интеграция смартфонов Apple CarPlay и Android Auto, которые улучшают ситуацию. К сожалению, ни один из них не является последним типом беспроводного подключения.

Задние сиденья Ridgeline предлагают меньше места для ног, чем у Pilot, но они более удобны, чем любые сиденья среднего класса.

Грузовая платформа - вот где все становится интересно. Он имеет номинальную полезную нагрузку 700 кг и багажник объемом 2,23 кубических метра со сливом воды рядом с задней части, который обеспечивается за счет помещения, обеспечиваемого независимой задней подвеской Ridgeline. Задняя дверь откидывается, как дверь, для облегчения доступа к ней. Запасное колесо и домкрат хранятся внутри багажника, поэтому вы должны помнить об этом при загрузке багажника. Верхняя отделка RTL-E и Black Edition добавляет звуковую функцию, которая заставляет композитный пол вибрировать, превращая его в гигантский динамик, когда вы хотите использовать заднюю дверь для движения задним ходом.

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