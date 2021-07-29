Сергей Каршков: как технологии способствовали становлению игровой индустрии

Гейминг стал одной из крупнейших отраслей глобального сектора развлечений, затмив кинобизнес и музыкальную индустрию. Во многом это связано с развитием технологий, которые превратили гейминг из простого досуга в форму развлечения, обеспечивающую эффект полного погружения и зачастую ассоциирующуюся с определенным стилем жизни.

Развитие технологий не только сделало индустрию видеоигр более доступной, креативной и захватывающей, но и способствовало созданию вокруг нее своеобразной «экосистемы», представленной игровым сообществом, участниками которого становятся по разным причинам — не в последнюю очередь для того, чтобы заводить новые знакомства и находить друзей.

В основу этого тренда легли потоковые мультимедиа, позволившие людям записывать и размещать геймплейные видеоролики или вести трансляции для зрителей на таких платформах, как Twitch и YouTube, охватывая при этом многие ответвления гейминга, такие как киберспорт, летсплеи и спидраны. Хотя потоковые технологии и платформы существуют уже больше десяти лет, в последние несколько лет интерес к ним существенно вырос.

Во многом это обусловлено пандемией, ограничившей взаимодействия между людьми, их социальные ритуалы и привычный порядок вещей, что побудило большое число зеттеров и миллениалов использовать потоковые мультимедиа с целью заполнить образовавшуюся пустоту. Поэтому совершенно не удивительно, что 2020 год стал лучшим в истории сервиса Twitch — ежегодный рост количества часов просмотра трансляций на одной из самых популярных игровых платформ составил 50%. Это практически полностью коррелирует с развитием сектора потоковых медиа, выросшего на целых 45% в период с марта 2020 года по апрель 2021 года.

Достижения в области мобильных технологий также стали катализатором развития игровой индустрии. С ростом доступности смартфонов у пользователей появилась возможность играть где угодно и когда угодно.

Это повлекло за собой рост числа игровых приложений. В первом квартале 2021 года в App Store насчитывалось около 317 тысяч игр для мобильных устройств, в то время как в Google Play — около 480 тысяч, что на 40% больше, чем в прошлом году.

Недавно опубликованные отчеты также показывают, что мобильный гейминг стал одним из наиболее востребованных и динамичных направлений в сфере развлечений вне дома, обладающей самой популярной категорией приложений на рынке. Другими словами, мобильные устройства открыли для небывалого числа людей постоянно расширяющийся выбор развлечений, отвечающих их предпочтениям.

Технологии виртуальной и дополненной реальности также преобразили игровой опыт и сделали его еще более захватывающим, открыв при этом новые горизонты для всей индустрии. Виртуальная реальность использует все преимущества технологических новшеств, позволяя пользователям погружаться в виртуальный мир, похожий на мир реальный. Управление при этом осуществляется с помощью специальной гарнитуры, ручных контроллеров или перчаток с датчиками, которые становятся все более технологичными и удобными.

В свою очередь, технология дополненной реальности расширяет пользовательский кругозор, дополняя его виртуальными объектами поверх видеосигнала с камеры. В гейминге эта технология используется для преобразования реального мира в игровую зону.

Обе эти технологии стали возможными благодаря облачным серверам, и с приходом стандарта 5G, призванного в том числе снизить стоимость передачи данных, данный тренд будет укрепляться и дальше.

Технологии можно назвать наиболее существенной составляющей стремительного роста игровой индустрии, которая сделала гейминг еще более доступным и захватывающим и вдохнула в него чувство общности. Технологический прогресс не стоит на месте, так что индустрия видеоигр будет и дальше превосходить ожидания. Маркетинговое агентство 9 Pandas, основателем которого является Сергей Каршков, обладает всеми необходимыми навыками и ресурсами для высококачественного консультирования компаний в вопросах использования технологий для укрепления предложения и рыночных позиций в игровой индустрии.

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