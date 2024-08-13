Россиян предупредили о резком подорожании бензина и дизтоплива в сентябре

Цена на бензин АИ-95 могут вырасти до 70 рублей за литр.

Цены на бензин АИ-95 на заправках в Москве могут существенно вырасти к сентябрю 2024 года, увеличившись с текущих 62 рублей до 70 рублей за литр. Такой прогноз дала доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Татьяна Суворова.

Суворова объяснила, что одной из основных причин ежегодного повышения цен на бензин является сезонный фактор. Летний период традиционно сопровождается активным использованием автомобилей в связи с отпуском, а также сбором урожая дачниками. В это время значительно повышается спрос на топливо.

Однако в 2024 году к привычным сезонным факторам добавились дополнительные причины, связанные с текущей геополитической обстановкой. Эксперт отметила, что среди них особенно выражено разрешение на экспорт бензина в Россию после временного запрета, что изменило баланс внутреннего рынка.

Кроме того, возникают проблемы с транспортировкой топлива, в частности, из-за перебоев в железнодорожных перевозках, а также уменьшение объемов добычи нефти, что также влияет на стоимость бензина. В результате, по словам Суворовой, ожидаемого значительного снижения цен на бензин в 2024 году не возникнет, напротив, можно прогнозировать дальнейший рост.

Цены на бензин продолжат свой рост.

Эксперт также обращает внимание на то, что цены на бензин могут варьироваться в зависимости от региона. Например, в Московской области, всего в 100 километрах от столицы, бензин может стоить на 20-30 копеек за литр дешевле, чем в самой Москве. Два месяца назад такие же цены наблюдались и в Воронеже, а вот в Санкт-Петербурге топливо было на 30-40 копеек дороже, чем в Москве. Суворова посоветовала водителям активно использовать карты лояльности, чтобы снизить затраты на заправку и сэкономить.

Министерство энергетики России накануне сообщило, что на данный момент в стране накоплены запасы бензина в объеме 2,03 млн тонн и дизельного топлива в объеме 3,31 млн тонн. Этого количества достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка. В ведомстве также отметили, что текущие отгрузки бензина на внутреннем рынке на 5% превышают показатели прошлого года, а поставки дизельного топлива увеличились на 8%.

Минэнерго также отметило, что изменения цен на дизельное топливо соответствуют темпам инфляции и не превышают их. Что касается бензина, то с начала года его подорожание на автозаправках превысило уровень инфляции. В ответ на эту ситуацию правительство с 1 августа возобновило временный запрет на экспорт бензина, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать цены, напомнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе подскочили из-за нападения ВСУ на Курскую область.

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