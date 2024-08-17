«Взлетит всё, нечего сомневаться»: продукты в России могут резко подорожать

Производители хотят поднять закупочные цены.

Стоимость продуктов в России ещё больше вырастет — производители объявили, что собираются поднять закупочные цены. Некоторые позиции подорожают на 5%, а какие-то более ощутимо — до 40%.

Российские получили уведомления от поставщиков — закупочные цены будут увеличены. Как пишет «Коммерсант», пока проверяется обоснованность такого роста, однако потребителям стоит готовится. По данным Росстата, в годовом выражении на 12 августа инфляция составила 9,54%.

Цены на продукты и товары тоже заметно выросли и продолжат увеличиваться, писал ранее «Блокнот». Торговые сети были предупреждены десятками производителей молочных продуктов, шоколада и кондитерских изделий, напитков и так далее. В торговых сетях называют всплеск уведомлений нетипичным.

Необходимость увеличения цен связывают с целым рядом факторов — инфляция влияет на себестоимость продуктов, удорожает логистику и рабочую силу, а также повышает стоимость других издержек. Кроме того, влияние оказывает и рост ключевой ставки ЦБ — более высокая ставка делает кредиты более дорогими.

Так, компания «Балтика» сообщает, что алюминиевые банки подорожали на 25%, а бутылки — на 8%. Производящая сыры компания Viola отмечает рост стоимости перевозом на 16-30%, а также удорожание упаковки — на 12%. Компания «Милком» подтверждает, что молоко подорожало на 12%, а сахар, фруктово-ягодные добавки и закваски — на 20%. Производители шоколада отмечают рост цен на какао, а те, кто делает конфеты и выпечку — на повышение цен на кондитерские жиры, сухое молоко, муку. Последняя за год подорожала на 32-55% в зависимости от сорта.

На сколько хотят повысить отпускные цены поставщики? Все по-разному: компания «Милком» (сметана, йогурты, молочная продукция под брендами «Село Зеленое», «Молочная речка» и другие) — на 5-15%, Ritter Sport — до 40%, Mars — до 19%, компания «Каравай» (хлеб и выпечка) — на 10%.

Компания «Эйч энд Эн Трейд» (бывшая «Данон») увеличит стоимость продукции в среднем на 5,3%, а «Вимм-Билль-Данн» — на 7,2%. Продукция компании «Экомилк» (масло, сметана, йогурты) подорожает на 3-10%, «Пискаревского молокозавода» — на 10%.

Ранее о повышении отпускных цен сообщил крупнейший производитель спирта «Росспиртпром» — с начала лета цена вырастет на четверть.Связано это с тем, что растут цены на этиловый спирт.

При этом в торговых сетях говорят, что повышение не будет резким — как правило, цены поднимают постепенно, чтобы конкурировать на рынке розничной торговли и не снижать продажи. В крайнем случае, сначала сети снизят наценку и лишь затем перейдут к коррекции цен. При этом срок согласования предложения поставщика о новых ценах может составлять от одного до четырех месяцев.

Читатели «Блокнота» возмущены происходящим, ведь дорожают не только продукты, но и многое другое:

«Что там за поднятую ставку говорили? ...борьба с инфляцией?...а теперь цены поднимают потому что кредиты дорогие. Круговорот воды в природе»;

«Даааа, а при Сталине и цены каждый год снижали и налоги... Нынче о народе заботятся лишь на словах, по телевизору. А по факту обдирают как липку»;

«Еще хотят, чтобы рожали больше. Зарплаты когда взлетят?»;

«Я работаю в магазине, куда люди приходят как на исповедь. И начинают про зарплаты, про соседей, про обстановку и т. д. Ни от кого я ещё не услышала, что ой у меня радость зарплату повысили»;

«Взлетит всё, даже нечего сомневаться».

По прогнозам ЦБ годовая инфляция в России по итогам третьего квартала снизится до 7,8%, а снижение к целевым показателям (4%) произойдет в лучшем случае к концу 2025 года.

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