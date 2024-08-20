«На 50 тысяч еле выживаю»: почему россияне стали отказываться от сбережений

Зарплаты растут, накопления тают.

Накопления россиян тают — опросы показывают, что число тех, у кого есть «финансовая подушка», сократилось. Сбережения сокращаются из-за высокой инфляции — цены растут, а зарплаты не увеличиваются.

Финансовой подушкой безопасности обычно называют накопления, которых хватит на жизнь без работы в течение трех и более месяцев. Она нужна на экстренный случай, если человек внезапно остался без работы и ему было бы комфортно найти новое место, не думая о том, что нужно где-то добывать деньги.

Эксперты считают, что оптимальный размер финансовой подушки — это три-шесть месяцев среднемесячного дохода.

В России финансовая подушка есть лишь у трети жителей страны или у около 27%. Чаще всего, это жители больших городов, которые хорошо зарабатывают. Суммы они скопили разные.

Каждый шестой не может прожить без дохода менее недели. Фото: pixabay.com.

У 15% финансовая подушка рассчитана на 3-6 месяцев, у 12% — на полгода и даже больше. Каждому четвертому накоплений хватит на один-два месяца, каждому пятому — на один месяц, а каждый шестой не сможет прожить без дохода менее недели.

Между тем, количество людей с финансовыми запасами «на всякий экстренный случай» сокращается. Как пишет РБК, в 2022 году о наличии накоплений заявлял каждый третий россиянин или примерно 32%.

В начале этого года результатами опроса о сбережениях делился ВЦИОМ. Тогда россияне сбережениями сумму в 500 тысяч рублей , не меньше.

«По мнению россиян, достаточной для сбережений можно считать сумму в размере 499 218 руб. А если учесть, что средняя зарплата в России по данным Росстата на сентябрь прошлого года составила 70 922 рубля, то финансовая подушка это семь ежемесячных зарплат», — отмечают во ВЦИОМе.

Многие считают, что сбережения - это не менее 500 тысяч рублей. Фото: "Блокнот".

Причем, копить стало сложнее. Например, с нуля накопить миллион рублей большинство жителей страны смогут примерно за 10 лет — если будут откладывать на банковский вклад по 10% от текущей зарплаты. Однако даже так делают не все, так как приходится копить на другие цели — на ремонт, покупку крупной бытовой техники, автомобиль, отпуск.

Чаще всего жители РФ копят на отпуск — такая цель у 41% опрошенных. Ещё 38% отклвдывают деньги на ремонт, 35% — на здоровье, ещё 31% — на покупку недвижимости. Также популярные цели накоплений — это образование или лечение.

Читатели «Блокнота» считают, что текущих зарплат не хватает даже на то, чтобы нормально съездить в отпуск:

«Я работаю с 20 лет, мне 46. Работаю на госслужбе, на окладе. Ни разу за границей не была. Ни квартиры не купила, ничего. Просто живу и могу позволить себе Черное море раз в год. Все!»;

Цены растут и копить не получается. Иллюстрация: "Блокнот".

«Когда зарплата 20 тысяч, то даже о путешествии нет разговора»;

«Зп 25000. Стаж около 30 лет. Преподаватель музыки. Отдых не могу позволить совсем. На жизнь не хватает»;

«На 50 тысяч еле выживаю — с учетом расходов на коммуналку, вещи, на путешествие совсем не останется... откладывать нечего»;

«Я считаю, что не зп и пенсии у нас маленькие, а цены растут бессовестно, что доходы за ними не поспевают. Цены на бензин, коммуналку, лекарства просто заоблачные уже».

Те, кому откладывать деньги понемногу удается, стараются сохранить их в условиях сильнейшей инфляции. Более половины держат сбережения на банковских вкладах, 14% отдают предпочтение акциям, 13% — ПИФам и недвижимости, 10% покупают драгоценные металлы, 9% — облигации.

Иллюстрация: "Блокнот".

Государство также предлагает свой механизм — программу долгосрочных сбережений. Закон о запуске такой программы подписал президент России Владимир Путин. Программа рассчитана минимум на 15 лет, средства до 2,8 млн застрахованы, есть налоговые вычеты и софинансирование от государства. По некоторым данным, по итогам первого полугодия 2024 года россияне заключили 610 тысяч договоров в рамках программы долгосрочных сбережений.

Ранее «Блокнот» рассказал о десяти способах научиться откладывать деньги.

Последние новости России на сегодня читайте здесь, на БлокнотРУ

#Россия

#Новости России

#Экономика России

Свое мнение о новостях экономики России можно высказать в комментариях ниже