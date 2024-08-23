«Египетская сила!»: директор птицефабрики оделся фараоном и запряг «рабов»-подчиненных в колесницу

Так экстравагантно мужчина отметил свой день рождения.

В Сети распространяются кадры с празднования дня рождения, как утверждается, директора «Ярославского бройлера» Эльмана Назифовича Азизова.

Судя по всему, действо происходит на территории предприятия. Торжество решили оформить в египетском стиле. Силами местных «кулибиных» сгандобили колесницу, запрягли в неё работников птицефабрики, одетых, предположительно, в египетских рабов.

Отметили скромненько, но со вкусом. "Рабам" за труды - по бройлеру от "фараона". Фото: соцсети

Затем в колесницу взошел сам «фараон» - Азизов Эльман Назифович. И по асфальтовой дорожке «рабы» потащили дорогого директора к банкетному залу, оформленному также в стиле эпохи фараонов. Процессию дополняли «рабы»-барабанщики и нарядные «наложницы». Поговаривают, что под мерный бой барабанов «фараон» кричал: «Мы – одна команда!» и возносил руку с посохом к небу. Процессия отвечала дружным «Ура!» Это, по задумке режиссера шоу, должно было способствовать укреплению корпоративного духа, что, в свою очередь, приведет к увеличению прибыли птицефабрики.

А вы хотели бы на день рождения почувствовать себя фараоном?

В банкетном зале «фараон» воссоединился со своей супругой. О дальнейших подробностях «египетской вечеринки» история умалчивает. Возможно, в честь дня рождения директор раздал подчиненным по тушке бройлера.

Возможно, кульминацией "египетской вечеринки" стала оккультная месса

Некоторые комментаторы в соцсетях посчитали шоу совершенно дикостью и возвратом в крепостное право. Мол, поведение бизнесмена унизительно для работников, которые, как пишут пользователи, исполняли роль рабов. Другие же не нашли в этом ничего предосудительно и назвали мероприятие просто театрализованным шоу.

С микрофоном Эльман Азизов

Стоит отметить, что «Ярославский бройлер» — это крупнейшее предприятие птицеводства в регионе с годовым оборотом 9,5 млрд рублей. На данный момент секретариат генерального директора птицефабрики не даёт комментариев по этому инциденту.

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