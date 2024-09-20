Умар Кремлев стал совладельцем холдинга AVA Group Вагана Арутюняна

Лана Сен 20, 2024 Экономика

Умар Кремлев стал совладельцем холдинга AVA Group Вагана Арутюняна

Доля Кремлева составила 50%. Сумма сделки не разглашается

Российский бизнесмен Умар Кремлев стал владельцем 50% капитала краснодарской группы компаний «АВА» (AVA Group) Вагана Арутюняна. Соответствующее соглашение между предпринимателями было подписано 19 сентября в пресс-центре ТАСС. Сумма сделки не раскрывается.

Согласно условиям соглашения, Ваган Арутюнян сохраняет контроль над операционной деятельностью холдинга. Акционеры «АВА» намерены сосредоточиться на масштабировании проектов на федеральном уровне и инвестировании в существующие и новые проекты группы – рассказал Кремлев.

«Наши партнеры из многопрофильного холдинга «АВА» развивают девелоперские проекты, сельское хозяйство, внутренний туризм, санаторно-курортное лечение и информационные технологии. Приобретаемый актив логично вписывается в нашу концепцию развития бизнес-направлений», — прокомментировал сделку Кремлев.

Умар Кремлев стал совладельцем холдинга AVA Group Вагана Арутюняна

Фото: Блокнот

По поручению президента России Владимира Путина, Кремлев совместно с Курчатовским институтом, Российской академией наук и другими ведущими научными организациями осуществляет проект «Большой Серпухов». Этот проект направлен на обеспечение технологического суверенитета страны через развитие научных центров и высокотехнологичных отраслей промышленности в Серпухове, Пущино и Протвино. В рамках проекта предусмотрено строительство доступного жилья, объектов культурного наследия, а также создание рекреационных и досуговых зон.

Группа компаний «АВА» выступает одним из партнеров в строительстве наукограда. На сегодняшний день компания сдала более 1 млн квадратных метров жилья, и еще около 10 млн квадратных метров находятся в стадии строительства и проектирования.

Президент группы компаний «АВА» Ваган Арутюнян отметил, что партнерство с Кремлевым станет важным этапом в развитии холдинга и позволит расширить географию его проектов.

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