Газовая ТЭЦ ВАЗа (Тольятти)

По словам президента, это один из лучших показателей в мире

Российская энергетика активно развивается, потребление энергии с каждым годом растет. Это – верный признак роста экономики. Такую позитивную информацию озвучил вчера, 26 сентября, Владимир Путин, выступая на международном форуме «Российская энергетическая неделя».

По его словам, у России с энергетикой все хорошо. Так, за последние пятнадцать лет ее мощность возросла на 18%. Непосредственно электростанции были глубоко модернизированы. Повысилась не только их эффективность, но и экологичность.

Президент озвучил данные, согласно которым 48% российского энергетического баланса приходится на природный газ. Еще примерно 37% генерируется на АЭС и ГЭС, то есть на станциях, имеющих минимальный углеродный след. В общем, это значит, что наша энергетика – одна из самых «зеленых» в мире.

При этом Запад использует «зеленую» тему, раскачивает климатическую повестку зачастую в неоколониальных интересах. То есть попросту пытается подрубить на корню энергетику развивающихся стран. Россия, отметил Путин, так не делает, а воплощает «справедливый, упорядоченный энергопереход».

Что же касается экспорта российских ресурсов, то теперь более 90% приходится на дружественные страны. Запад в этом плане практически «отвалился». Президент полагает, что тем самым друзья России находятся в выгодном положении – получая те же российские нефтепродукты или сжиженный газ, они становятся более устойчивыми в экономическом плане, не беспокоятся по поводу энергетической безопасности, а также оказываются более конкурентоспособными на мировом рынке.

Отметим, что переориентация российских экспортных потоков действительно налицо. Так, с 2022 года поставки российской нефти в ЕС упали в девять раз.

При этом Запад пытается воспрепятствовать активной продаже российских энергоресурсов в страны «глобального Юга». В частности, регулярно делаются попытки обложить санкциями газовозы и танкеры так называемого «теневого флота», работающего в интересах России под флагами самых разных государств. Впрочем, реальных успехов это Западу пока не приносит.

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