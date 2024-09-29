Риелторы объяснили рост цен на аренду квартир в Москве: виноваты Белгород и Курск

Чтобы снять квартиру в центре столицы необходимо иметь на руках около 300 тысяч рублей.

Резкий рост цен на аренду жилья в Москве риелторы объясняют обострением ситуации в приграничных регионах, таких как Белгородская и Курская области, подвергшихся обстрелам. По их словам, массовый приток людей, покинувших опасные зоны, привёл к повышению арендных ставок на 20-30%. Конкуренция среди арендаторов увеличилась, что вынудило владельцев недвижимости поднимать цены.

Кроме того, рост процентных ставок по ипотеке и снижение спроса на покупку жилья, особенно в новостройках, подтолкнули многих к выбору долгосрочной аренды. Повышенный спрос, как и следовало ожидать, вызвал рост цен. Когда Вооружённые силы Украины совершили вторжение на территорию Курской области, многие местные жители были вынуждены временно покинуть свои дома, что только усугубило ситуацию на рынке аренды в Москве. В результате стоимость аренды столичного жилья взлетела до новых высот, пишет Telegram-канал Mash.

Теперь, чтобы снять однокомнатную квартиру в центре Москвы, придётся выложить от 90 до 110 тысяч рублей в месяц. Кроме того, арендаторам предстоит оплатить залог, предоплату за первый и последний месяцы аренды, а также коммунальные услуги. Таким образом, для заселения в квартиру площадью 40–60 квадратных метров необходимо иметь на руках около 300 тысяч рублей. Если требуется жильё с большим количеством комнат, то расходы вырастут ещё больше. На окраинах Москвы цены держатся на уровне 60–70 тысяч рублей за, мягко говоря, весьма посредственные квартиры.

Дополнительное давление на рынок оказывают студенты, которые вернулись в Москву после летних каникул и также нуждаются в жилье. В результате сложившейся ситуации особенно пострадали мигранты. Для многих из них такие высокие арендные ставки оказались неподъёмными, что делает возможность снять жильё практически нереальной.

В августе сообщалось, что цены на аренду жилья в России могут взлететь на 50%.

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