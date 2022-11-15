Компания Helly Hansen ушла из России

Russf Ноя 15, 2022 Интересное

Канадская компания Helly Hansen является одним из крупнейших производителей верхней и спортивной одежды. На территории РФ она имеет 48 магазинов, 7 из которых работают по франшизе. Однако в марте этого года компания приостановила свою деятельность в России.

Теперь владельцами канадской дочки являются Игорь Роганович и Андрей Карасев. В октябре компания сменила свое название на «Ритейл РЦ». Роганович, занимающий пост генерального директора, сообщил, что некоторые магазины еще распродают остатки одежды канадского производства.

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