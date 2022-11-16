Падение ракет в Польше. Главное

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание Комитета правительства в связи с «кризисной ситуацией» на фоне сообщений о падении двух ракет на территории страны и гибели двух ее граждан. Об этом сообщил пресс-секретарь Моравецкого в Twitter.

О падении двух ракет на территорию польского села Пшеводов в Люблинском воеводстве сообщило радио ZET. По его информации, ракеты попали в зерносушилки. В результате случившегося, по даным ZET, погибли два человека. На месте работают полиция, прокуратура и армия.

Пентагон пока не может подтвердить информацию о том, что в Польше упали именно российские ракеты, заявил в Twitter пресс-секретарь ведомства, генерал Патрик Райдер. По его словам, в США к этому сообщению относятся серьезно и проверяют его.

«Мы совершенно ясно заявляли, что будем защищать каждый дюйм территории НАТО», – добавил генерал, еще раз уточнив, что сообщения о ракетах пока не подтверждены.

Возможно, упали части российской ракеты, сбитой украинской ПВО, сообщил со ссылкой на источники журналист польского радио ZET Мариуш Гершевски в Twitter. Он также добавил, что самолеты ВВС Польши вылетели с аэродрома возле Томашува-Любельского.

В Минобороны России распространили заявление, согласно которому заявления о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. «Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось», – говорится в Telegram-канале военного ведомства.

Российский рынок акций начал стремительно снижаться в ходе вечерней сессии на Мосбирже: если по итогам основных торгов бенчмарк снизился почти на 1%, то после сообщений о ракетах в Польше падал уже на 4%. Но после заявлений Пентагона тренд поменялся – на данный момент снижение составляет уже 2,9%.