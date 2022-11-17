Снегопад в Абакане 17 ноября задержал два авиарейса

Prohor Ноя 17, 2022 Происшествия

Утренний снег в Хакасии задержал самолеты из Новосибирска и в Москву.
Как сообщается в паблике «Авиация Абакана» ВКонтакте, с прибытием задерживается рейс S7-5313 авиакомпании «S7 Airlines». Он должен был прилететь в столицу республики из Новосибирска в 08:10, но спустя час всё еще находился в аэропорту вылета. Прибытие борта в Абакан ожидают в 10:00, а его вылет отсюда сдвинулся на 10:45.
Кроме того, с отправлением на один час из-за снега задержался московский рейс S7-2594 той же авиакомпании. Его обработали противообледенительной жидкостью и выпустили на взлетную полосу в 09:10.
Еще один сегодняшний рейс по направлению в Омск («ЮВТ Аэро») улетел по расписанию в 06:00 часов утра.
Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.