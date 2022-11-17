Снегопад в Абакане 17 ноября задержал два авиарейса

Утренний снег в Хакасии задержал самолеты из Новосибирска и в Москву.

Как сообщается в паблике «Авиация Абакана» ВКонтакте, с прибытием задерживается рейс S7-5313 авиакомпании «S7 Airlines». Он должен был прилететь в столицу республики из Новосибирска в 08:10, но спустя час всё еще находился в аэропорту вылета. Прибытие борта в Абакан ожидают в 10:00, а его вылет отсюда сдвинулся на 10:45.

Кроме того, с отправлением на один час из-за снега задержался московский рейс S7-2594 той же авиакомпании. Его обработали противообледенительной жидкостью и выпустили на взлетную полосу в 09:10.

Еще один сегодняшний рейс по направлению в Омск («ЮВТ Аэро») улетел по расписанию в 06:00 часов утра.