В Абакане иномарка с двумя детьми врезалась в электроопору

Prohor Ноя 17, 2022 Происшествия

Вчера вечером в Абакане произошло ДТП с участием двоих несовершеннолетних детей️, – сообщает пресс-служба ГИБДД Хакасии.
Вечером 16 ноября на дороге по улице Хлебная столкнулись два автомобиля, двигавшихся в попутном направлении. Honda Accord врезалась в Honda Civic, которая от силы удара влетела в столб для ЛЭП.
В иномарке, которую сильно согнуло от столкновения с электроопорой, находились двое детей 10 и 3 лет. Самый младший сидел впереди в детском удерживающем устройстве, а тот, что постарше, был пристегнут ремнем безопасности на заднем сиденье.
Соблюденные правила безопасности уберегли малышей от травм, – отметили в ведомстве.
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