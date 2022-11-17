В Абакане иномарка с двумя детьми врезалась в электроопору

Вчера вечером в Абакане произошло ДТП с участием двоих несовершеннолетних детей️, – сообщает пресс-служба ГИБДД Хакасии.

Вечером 16 ноября на дороге по улице Хлебная столкнулись два автомобиля, двигавшихся в попутном направлении. Honda Accord врезалась в Honda Civic, которая от силы удара влетела в столб для ЛЭП.

В иномарке, которую сильно согнуло от столкновения с электроопорой, находились двое детей 10 и 3 лет. Самый младший сидел впереди в детском удерживающем устройстве, а тот, что постарше, был пристегнут ремнем безопасности на заднем сиденье.

Соблюденные правила безопасности уберегли малышей от травм, – отметили в ведомстве.