МВД России теряет свои кадры

Russf Ноя 17, 2022 Интересное

Владимир Колокольцев, занимающий пост главы МВД России, выступил на заседании Совета Федерации, прошедшем в минувшую среду. Чиновник высказал свою озабоченность нехваткой сотрудников ведомства. По его словам, в органах МВД не хватает 90000 человек.

Колокольцев отметил, что имеет место значительный отток кадров. Например, в московских структурах численность работников сократилась почти в два раза за последние 10 лет. Однако глава ведомства подчеркнул, что нехватка сотрудников не сказывается на эффективности структуры – преступность сокращается, а количество раскрываемых преступлений растет.

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