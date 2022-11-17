МВД России теряет свои кадры

Владимир Колокольцев, занимающий пост главы МВД России, выступил на заседании Совета Федерации, прошедшем в минувшую среду. Чиновник высказал свою озабоченность нехваткой сотрудников ведомства. По его словам, в органах МВД не хватает 90000 человек.

Колокольцев отметил, что имеет место значительный отток кадров. Например, в московских структурах численность работников сократилась почти в два раза за последние 10 лет. Однако глава ведомства подчеркнул, что нехватка сотрудников не сказывается на эффективности структуры – преступность сокращается, а количество раскрываемых преступлений растет.

Rusfact.com