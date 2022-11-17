Зрители тепло встретили Андрея Губина

Russf Ноя 17, 2022 Интересное

Ранее очень популярный среди россиян певец Андрей Губин в настоящее время находится под воздействием тяжелой болезни и редко выходит в свет. Сам исполнитель говорит о том, что заболевание приносит ему много страданий, в связи с чем он вынужден постоянно принимать обезболивающие препараты.

Однако Губин решил нарушить свое заключение и появился на шоу «Суперстар! Возвращение» в качестве зрителя. Он пришел, чтобы поддержать Сашу Айвазова, который исполнял его песню. Остальные зрители тепло встретили Губина и долго ему аплодировали.

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