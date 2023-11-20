К Новому году смартфоны подорожают в России на 20%

Лана Ноя 20, 2023 Экономика

К Новому году смартфоны подорожают в России на 20%

Цена телефона среднего сегмента вырастет до 26 тысяч рублей.

В России к новогодним праздникам ожидается рост цен на новые смартфоны. В среднем стоимость девайсов вырастет на 20 процентов пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитику компаний «Теле 2» и «Билайн».

Одними из причин названы колебания на рынке валют и выход складных смартфонов. Так, если год назад смартфон средних характеристик стоил 21 тысячу рублей, то сейчас цена вырастет минимум до 26 – 27 тысяч рублей.

Отметим, что в марте прошлого года цены на бытовую технику и мультимедийные товары взлетели на 50 процентов из-за периода повышенной инфляции, возникшего в следствие санкций.

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