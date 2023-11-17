Долга нет, но есть, а во всем виновата Россия: Молдавия открещивается от долгов за газ

При этом страна не выполнила ни одной договоренности по «голубому топливу» с 2021 года.

Молдавия не выполняет договоренности по газу от 2021 года, заявили в министерстве иностранных дел РФ. По словам заместителя главы МИД Михаила Галузина,не выполнено ни одной из достигнутых тогда договоренностей с «Газпромом».

Тогда российская сторона приняла все предложения Кишинева, который задолжал России за газ огромные суммы. Часть из них молдаване попросту хотят списать из-за срока давности, другую часть — оспорить в суде. Кишинев в одностороннем порядке провел аудит, по результатам которого оказалось, что страна ничего и не должна. Документ не соответствует международным стандартам и требованиям независимости проверки, поэтому «Газпром» не принял его, заявив, что не может рассматривать отчет в качестве надлежащего итогового документа независимого аудита.

С 2011 года соглашение о поставках газа между «Газпромом» и «Молдовагазом» продлевалось. В 2021 году это снова произошло, пятилетний контракт устанавливал формулу расчета, основанную на биржевых ценах и предполагающую ежемесячное изменение стоимости поставок. Также договор оговаривал выплату старых долгов за газ, которые копились с 1994 года.

Фото: pixabay.com

По оценкам «Газпрома», долг Кишинева за поставки газа составляет 709 млн долларов (с учетом просрочки платежей). Компания требовала его выплатить, иначе прекратит поставки. Наличие долга, только меньшего — в 590 млн долларов — подтверждала Счетная палата Молдавии. А официальные лица страны предлагали «всё забыть и простить» и заплатить всего 8,6 млн. Министр энергетики страны тогда сказал, что Молдавия не может признать долг в 709 млн долларов, так как это будет означать, что каждое подключенное к газу домохозяйство будет должно по тысяче долларов.

Другие расчеты также оценивали долги Молдавии за газ в 6,55 млрд долларов.

На этом фоне Молдавия быстро провела «независимый» аудит и долг магическим образом исчез. Президент Молдавии Майя Санду в сентябре заявила, что долга нет, а Россия «хотела быстро обмануть» Молдавию.

Иллюстрация: соцсети.

Санду также заявила, что у Кишинева с Москвой нет общих тем для обсуждений. Она обвинила Россию в том, что та не уважает интересы молдован, именно поэтому сократила поставки в республику.

При этом Санду противоречит сама себе, потому что говорит, что ответственность за долги «Молдовагаза» несет «Газпром», так как он является акционером компании.

В Молдавии из-за энергокризиса введен режим ЧП. Стоимость газа увеличилась в прошлом году в семь раз, цена на электроэнергию — в четыре раза. Выросли цены на бензин, хлеб, другие продукты, в народ протестует против власти и бедности. При этом «Газпром» из-за закрытия части украинского транзита сократил поставку Молдавии сырья на 30%, весь российский газ шел только для приднестровской электростанции — Молдавской ГРЭС. Кишинев стал закупать газ в Европе, но это по сути тот же российский газ, только дороже и через посредников.

Фото: pixabay.com

В октябре Санду торжественно заявила, что Кишинев покончил с ситуацией энергетической зависимости от России.

«Правый берег Днестра уже не покупает газ у России. Газом мы уже не можем быть шантажированы. В прошлом году мы были в ситуации, когда не знали, будет ли у нас природный газ зимой, в этом году мы знаем, что он есть, потому что мы сделали запасы и, соответственно, можем обеспечить страну природным газом», — отметила Санду.

В стране продвигают антироссийскую риторику и мысль, что любая энергетическая зависимость от России — это плохо. Ранее премьер страны Дорин Речан заявил, что республика справилась с энергетическими вызовами и не зависит от поставок из РФ. Правда, спустя некоторое время оказалось, что это не так — Молдавия всё так же продолжает покупать у России не только газ, но и электричество.