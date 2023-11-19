Жилищно-коммунальная катастрофа: дома падают, сети ветшают, тарифы растут

масштабному социальному взрыву.

В Астрахани рухнул пятиэтажный дом 1962 года постройки. Жители неоднократно жаловались на проблемы с гниющим фундаментом. Более того, в доме не так давно прошел капитальный ремонт, в ходе которого «специалисты» никаких трещин не заметили. Да, есть версия, что причиной могла стать незаконная перепланировка в одной из квартир. Но это лишь предположение, выгодное для многих, кто отвечает за безопасность здания. Да и можно ли считать конструкцию надежной, если к ее обрушению приводит перепланировка в одной квартире МКД? У людей возникает невольный вопрос: зачем они годами ежемесячно отчисляют немалые деньги в Фонд капитального ремонта, если эта организация оказалась не способна выполнить свою главную и прямую функцию – вовремя заметить проблему и спасти дом от разрушения? Схожая ситуация складывается с коммуналкой. Сети стремительно изнашиваются, свет и воду из-за аварий регулярно отрубают, тепло в дома задерживается, а тарифы - только растут.Люди не понимают, почему они должны платить все больше за некачественные услуги? Власти же повсеместно идут на поводу коммунальных компаний и раз за разом поднимают стоимость ЖКУ. Все это ведет к нарастанию конфликта с возмущенным населением.

Когда коммуналку от государства, крупных предприятий и муниципалитетов передавали в частные руки, людям обещали: да, цены вырастут, но зато – новые собственники инвестируют в ремонт и обновление сетевого хозяйства, его модернизацию, снижение издержек, а потом – и снижение тарифов. Нечто подобное декларировалось при переходе к управляющим компаниям в сфере жилищного обслуживания. Под красивые обещания создавался Фонд капитального ремонта – еще одна структура тотального «окучивания» кошельков граждан.

А что получили? Вот столичные Химки. «Наша управляющая компания не исполняет свои обязательства перед собственниками жилья. Наш дом не убирается, в нем за 10 лет моей жизни не было ни разу генеральной уборки». Или небольшой Волжский Волгоградской области: местные УК, учрежденные столичной компанией, словно, издеваются над населением: кипяток в подвалах, «коричневый дождь» из фекалий, холодные батареи и тараканы с крысами. Очередная коммунальная катастрофа в городе-миллионнике Воронеже: без воды и отопления сотни тысяч горожан, а 1,7 млрд руб, вложенных в новую дорогу, могут оказаться выброшенными на ветер.

Столица Черноземья» регулярно «радует» сообщениями о залитых подвалах, «гниющих» фундаментах, перебоях со светом и водой. Не исключено, что в ближайшем будущем Воронеж «прогремит» подобно Астрахани, и власти опять будут пытаться что-то «задним числом» исправить. А пока они лишь регулярно повышают цены. В том же Воронеже тарифы ЖКХ вырастут на 9,8%. Точно также, как и в Астрахани. По сути, с 1 июля 2024 года люди будут платить за ЖКХ на 10% больше.

Коммунальные сети рвутся в самых неожиданных местах и, зачастую, по непонятным причинам.

Кстати, почему? Электричество, газ и воду, коммунальщики стали закупать в США, привязав цены к доллару? Или у людей на 10% выросли пенсии и зарплаты? Или качество услуг резко пошло вверх? Все большее возмущение населения вызывает тот факт, что ежегодный рост тарифов абсолютно не привязан к реальным доходам людей, а, самое главное, не подкреплен никакими последующими улучшениями в жилищно-коммунальной сфере.

При формировании тарифов большинство сетевых компаний старается заложить в свои расходы не только рост заработной платы сотрудникам, но и инвестиционную составляющую. Т.е. вложения в обновление труб, кабелей, теплотрасс и т.д. И это при том, что многие крупные предприятия, заключая с муниципалитетами соглашения, изначально брали на себя обязательства по инвестициям, не прописывая в соглашениях никаких норм по росту тарифов.

Но, самое главное, муниципальные и региональные власти, по сути, избегают такой процедуры, как аудит финансовой политики коммунальных компаний. Логично же, чтобы жители получали отчет за каждый год: вот это коммунальные компании закладывали в рост тарифов, а вот это – они по факту сделали.

В рухнувшем доме в Астрахани недавно делали капительный ремонт. Кто-то ответит за то, что не увидел опасность, грозящую зданию? Судя по всему, нет.

Пока же нам просто как-то, пусть криво и косо, обосновывают повышение цен. Но вот механизм последующей ответственности коммунальщиков за результаты этого повышения – вообще отсутствует. Нередко власти и сетевые компании повторяют при очередном росте тарифов те же самые аргументы, что и год, и два, и три назад. В итоге, население воспринимает процесс просто как «обдираловку», и возмущение людей растет. А случаи, подобные Астрахани, выводят социальное недовольство на грань «революционной ситуации».

Публицист Юрий Пронько считает:

«ЖКХ в России - «чёрная дыра», из которой пополняют свои личные доходы коррумпированные «слуги народа» и назначенные ими коммунальные бизнесмены. Масштабы воровства поражают своими масштабом и наглостью. Фактически речь идёт о криминальном сращивании чиновников с управляющими конторами и генерацией, где нет ни надлежащего контроля, ни системы противовесов. Криминал не всегда разворовывает полученные средства через подставные фирмы-прокладки. Группы влияния могут действовать и более изощрёнными способами. Например, повышать тарифы, собирать с потребителей платежи и размещать полученные средства на банковских депозитах».

Видит ли федеральная власть проблему? Да. Скажем, когда Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, то говорил не только об СВО и Донбассе, но и ЖКХ. В частности, пообещал, что в сферу жилищно-коммунального хозяйства в России вложат не менее 4,5 триллиона рублей в следующие 10 лет.

Владимир Путин пообещал 4 трлн руб в ЖКХ. Вот только окажутся ли они вложены в новые сети, или будут разворованы чиновниками и бизнесменами?

После слов главы государства, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поставил перед регионами цель: проанализировать степень износа сетей коммунальной инфраструктуры. Невольно возникает вопрос: почему эта работа не выполнялась до указания? Почти все сетевые компании, получая в аренду или собственность муниципальное имущество, брали на себя обязательства по его модернизации. Чтобы оценить эффективность такой работы, надо иметь данные о состоянии сетевого хозяйства до аренды и динамику изменений. Но, судя по заявлению Хуснуллина, подобной информации нет! То есть власть на местах даже не пыталась оценить эффективность работы коммунальных компаний, просто следуя у них на поводу в вопросах повешения тарифов.

Также в конце прошлого года была принята Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Так вот, среди актуальных проблем там назван высокий износ коммунальной инфраструктуры. Согласно документу нуждаются в замене сетей водоснабжения 43,4% (249 тыс. км из 574 тыс. км); сетей теплоснабжения 30% (50 тыс. км из 167 тыс. км); сетей водоотведения 46% (92 тыс. км из 199 тыс. км). Насколько обоснованы эти цифры, если Хуснуллин только поручил регионам проанализировать степень износа сетей? Скажем, руководитель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков считает: средний износ коммунальной системы в РФ составляет 80%! То есть, ситуация в два раз хуже, чем ее пытается представить правительство! Ну, или, муниципальные власти тотально лгут, отправляя в российские министерства сведения, не отражающие реальную ситуацию на местах!

Руководитель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков считает: сети изношены на 80%.

Не лгут, получается, только власти новых российских регионов. Как рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, износ коммунальных сетей там превышает 80%. А на обновление коммунальной инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожских областей направлено 25 миллиардов рублей. А что с остальными? Пока механизм не понятен.

Да, словно, предчувствуя беду, прямо накануне обрушения дома в Астрахани, Госдума приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий взаимосвязь между сроками выполнения работ по капитальному ремонту и фактическим техническим состоянием многоквартирного дома. А не так как сейчас, когда, зачастую, просто берутся годы строительства зданий, и по ним формируется очередь.

Первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, рассказал, что сегодня региональные программы капитального ремонта - это перечень домов со сроками выполнения тех или иных работ без учета их текущего технического состояния:

«Это приводит к тому, что неверно определяется требуемый объем работ по дому», - пояснил депутат. Итог - нерациональная трата средств. Ну, и падающие дома тоже. Отмечу, латать непригодные для ремонта дома недопустимо. Тратить на них бюджетные деньги и деньги граждан - преступно», - подчеркнул депутат.

Первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Кстати, дом в Астрахани не числился среди аварийных. Зато была явная проблема с сетевой компанией. Жильцы рухнувшего дома обращались с коллективной жалобой в «Астрводоканал». Они сообщили, что с 18 сентября 2023 года разлившаяся канализация стекает в подвал дома. Жители выразили озабоченность тем, что подъезды от канализационной аварии стали сырыми. Людям, проживающим на нижних этажах, нечем дышать.

В ответе МУП «Астрводоканал» от 30 сентября 2023 года, то есть за полтора месяца до трагедии, сообщается, что бригада провела выезд на место обращения. Засор на наружных сетях водоотведения устранен. Также и.о. начальника управления по эксплуатации ВКХ написал, что засор не может быть причиной попадания сточных вод в подвальное помещение «при исправности оборудования внутридомовых сетей канализации». В общем, нет виноватых! Разве что, сами жильцы!

Более того, выяснилось, что обрушившийся пятиэтажный дом в Астрахани не только стоял в очереди на капремонт, но и частично его получил. Руководитель управляющей компании сообщил, что «сделали капремонт, фасад, крышу и электрику… Инженерные сети не успели и фундамент». По его словам, жители не обращались с информацией о трещинах.

Подвал рухнувшего дома в Астрахани регулярно заливало. Жильцы жаловались. Но у обслуживающие организации не видели в этом серьезной проблемы.

Но тут, конечно, возникает много вопросов к Фонду капитального ремонта: что же там за такие грамотные специалисты, которые проведя в доме работы даже не заметили проблем с потенциальной трещиной? Получается, или фундамент размыло стекающей канализацией уже после ремонта, или трещина формировалась уже давно. Так или иначе, но одна из организаций несет прямую вину за случившееся. Будут ли наказаны конкретные инженеры, прорабы, директора? По опыту предыдущих лет, не пострадает никто, кроме жильцов рухнувшего дома.

Тем временем Генпрокурор России Игорь Краснов сообщает:

«Очевиден нерациональный подход к формированию региональных программ капитального ремонта и их оторванность от реальных потребностей жителей. В прошлом году капремонт не выполнен в более чем 16 тыс. жилых зданий, что оставило, по сути, обманутыми и разочарованными 1,5 млн человек. В то же время выявлено, что в 2022 году совокупный размер неиспользованных денег, собранных с граждан, составил более 100 млрд рублей. За прошедший год в 33 регионах была пресечена противоправная деятельность руководителей региональных операторов и подрядчиков. Были вскрыты случаи хищений средств фондов капитального ремонта. Возбуждено свыше 240 уголовных дел, две трети из которых — по материалам прокуроров».

Член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.

Член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин рассказывает:

«Я специально обратился в ОБЭП Западного округа и разговаривал с начальником ОБЭПа, который сказал, что они не умеют и не знают, как расследовать хищения в сфере ЖКХ. Этим должна заниматься жилищная инспекция. В свою очередь, жилинспекция говорит, что мы тоже не понимаем и нам Генпрокуратура запрещает проверять, поэтому идите в суд. То есть получается футбол. Они все повязаны. Они все прекрасно знают, что происходит. Но без федерального контроля сверху над этими структурами, которые не собираются защищать граждан и, по сути, бездействуют, проблему не решить. Денежные средства, по сути, собираются как налоги. Не платить капитальный ремонт невозможно. Его взыщут. Поэтому это все аккумулируется на счетах региональных операторов, а потом уже регоператоры разыгрывают конкурсы. И побеждает тот подрядчик, который выполнил откатные условия. За счёт этого снижается качество: выполнив откатные условия, у подрядчика нет денег, чтобы заплатить зарплату рабочим, купить нормальный материал».

К чему это все ведет? К «тихому» пока протесту граждан. Они постепенно перестают платить за ЖКХ и в Фонд капитального ремонта. Долги по коммунальным платежам имеются почти у 8 млн россиян, рассказали в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП). По итогам первого квартала 2023 года задолженность россиян за ЖКУ достигла почти 900 млрд руб.. За последний год размер долга вырос на 72 млрд руб., а в 2022 году - на 56,6 млрд. По данным НП «Национальный жилищный конгресс», своевременно не платят за коммунальные услуги до 10% собственников.

Около 80–85% должников называют основной причиной возникновения долга — снижение реальных доходов на фоне роста инфляции, а также возникновение трудной жизненной ситуации. Есть и те, кто не оплачивает ЖКУ из-за несогласия с начислениями или установленными тарифами.

Тарифы регулярно растут. Но что делается поставщиками ресурсов на дополнительные деньги людям власть не объясняет.

Как пишет политолог Юрий Баранчик, «если вы долго не занимаетесь проблемой, то проблема начинает заниматься вами»:

«Сейчас в ЖКХ происходит аккумуляция кризисных факторов. Это рост аварийности от износа сетей, рост неплатежей населения из-за неплатёжеспособности и резкое падение качества работы управляющих компаний, и до того получавших массу претензий. Ресурсные компании уже сняли все сливки с доставшихся им на халяву советских коммунальных сетей. Они прошли стадии роста прибылей, плато, и сейчас втягиваются в спад. Их затраты на латание дыр растут по экспоненте, а аварийность растёт пропорционально затратам. При этом сервис пещерный, а отношение к населению запредельно хамское. Это ещё не коммунальный коллапс, но отдалённые звуки приближения грозы: в стране накоплен серьёзный потенциал для социального взрыва. Пока не дошло до точки детонации, но экономических решений у проблемы уже не просматривается. Нынешняя система управления ЖКХ тонет на глазах, перекладывать ещё больше отрасль на плечи людей невозможно. И национализация ЖКХ тоже не решит проблемы: бюджет на потянет такой запущенный сектор при таком уровне коррупции и разгильдяйства».

Износ сетей, по разным оценкам, составляет от 40 до 80%. Любой из этих показателей грозит массовыми нарушениями снабжения и коммунальными катастрофами.

Что же делать? ЖКХ требует очередной реформы, и она невозможна без других реформ. Подмораживать до лучших времён – уже означает сидеть на бочке с порохом, фитиль у которой зажжён. ЖКХ может стать первой костяшкой падающего домино, и доводить до этого явно не следует.

Российским городам экстренно необходимы новые водоканалы и очистные сооружения, теплотрассы и водопроводы. Однако чиновники и назначенные ими коммунальные дельцы десятилетиями не замечали нарастающую проблему. Даже сейчас, когда износ канализации и водоотведения, водо- и теплоснабжения достиг критического уровня, они продолжают «пилить» полученные денежные средства от потребителей.

По оценкам экспертов, на новую «коммунальную революцию» необходимо как минимум 4 трлн рублей. О такой сумме говорил и президент. Вопрос в том, пойдет ли она в дело, или будет успешно «освоена» на местах чиновниками, Фондами, сетевиками и управляющими компаниями?