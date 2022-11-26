Полиция Индии обвинила крыс в пропаже более 500 кг марихуаны

Полиция Матхуры (один из старейших городов Индии, штат Уттар-Прадеш) сообщила, что крысы съели не менее 581 кг конфискованной марихуаны, хранящейся на складах, пишет Би-би-си. Times of India отмечает, что суд не поверил силовикам и потребовал предоставить доказательства произошедшего.

По данным Би-би-си, известно о нескольких случаях проникновения грызунов на склады. В первом случае было уничтожено 195 кг марихуаны (на складе, за который отвечала дорожная полиция). Во втором — 386 кг. Всего на складах находилось около 700 кг изъятого наркотика, который, как решил суд, находились под «угрозой вторжения крыс».

В суде постановили, что у полиции нет возможности расследовать это происшествия, потому что крысы «слишком маленькие». Судья также заявил, что единственный способ защитить конфискованный наркотик — это продать его с аукциона исследовательским лабораториям и медицинским фирмам, а вырученные средства перечислить в федеральный бюджет.

При этом один высокопоставленный сотрудник полиции округа Матхура сообщил журналистам, что часть марихуаны, хранящейся в полицейских участках по соседству с ним, была «повреждена из-за сильных дождей», а не уничтожена крысами.

Times of India пишет, что отчет об уничтожении марихуаны крысами полиция предъявила после того, как суд потребовал силовиков предоставить марихуану, изъятую в рамках одного из дел.

Услышав версию полиции, судья сначала потребовал избавиться от «назойливых грызунов», а затем предоставить доказательства того, что именно крысы уничтожили более 500 кг марихуаны. 26 ноября состоится слушания по этому поводу.

Похожая ситуация произошла в 2021 году, когда полицейские в округе Этах (штат Уттар-Прадеш) заявили, что грызуны уничтожили более 1400 коробок конфискованного алкоголя. Позднее оказалось, что на деле полицейские продали этот алкоголь местному бандиту.

В 2018 году восемь аргентинских полицейских были уволены после того, как они обвинили мышей в исчезновении 540 кг каннабиса со склада полиции. Эксперты оспорили это утверждение, заявив, что животные вряд ли приняли наркотик за еду, потому что «если бы его съела большая группа мышей, на складе было бы найдено много их трупов».