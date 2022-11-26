С 1 января увеличатся пенсии россиян

Антон Котяков, занимающий пост главы Министерства труда, сообщил о грядущей индексации пенсий неработающим пенсионерам. Она произойдет с 1 января следующего года в плановом порядке. Увеличение размера выплат составит 4,8%.

Котяков пояснил, что в совокупности с промежуточной индексацией, проведенной с 1 июня текущего года, рост пенсий составит 15,3% в годовом выражении. То есть повышение выплат превысит уровень инфляции в текущем году. Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в 2023 году составит 21650 рублей.

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