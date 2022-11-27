Ученые нашли новые вирусы в Сибири

Группа ученых из России, Франции и Германии исследовала образцы, взятые ими в вечной мерзлоте Сибири. Сообщается, что некоторые пробы исследователи получили из достаточно необычных мест, таких как кишечник древнего волка и шерсть мамонта.

В результате анализа образцов ученые выяснили, что существует ряд вирусов, ранее неизвестных науке. Исследователям удалось определить возраст некоторых из них. Самому молодому вирусу, по оценкам специалистов, около 27000 лет, а самому старому – 48,5 тысяч. В лабораторных условиях вирусы реанимировали для дальнейшего изучения.

Rusfact.com