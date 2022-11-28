Песков обозначил позицию России по торговле энергоресурсами

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков обозначил позицию государства относительно торговли энергоресурсами с теми странами, которые введут потолок цен на газ и нефть. По словам чиновника, с такими странами торговля осуществляться не будет.

Песков отметил, что Россия не будет обеспечивать чужое благополучие за счет своих средств. Тем не менее в этом вопросе будет учитываться множество нюансов, чтобы ситуация развивалась в интересах России, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Rusfact.com