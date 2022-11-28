Песков обозначил позицию России по торговле энергоресурсами

Russf Ноя 28, 2022 Интересное

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков обозначил позицию государства относительно торговли энергоресурсами с теми странами, которые введут потолок цен на газ и нефть. По словам чиновника, с такими странами торговля осуществляться не будет.

Песков отметил, что Россия не будет обеспечивать чужое благополучие за счет своих средств. Тем не менее в этом вопросе будет учитываться множество нюансов, чтобы ситуация развивалась в интересах России, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.