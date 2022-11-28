В Саяногорске спасли двух человек из задымленного дома

10 пожаров за выходные потушили огнеборцы Хакасии. Три раза выезжали на тушение мусора.

В ночь на субботу в селе Усть-Бюр произошло замыкание проводки, что привело к загоранию надворной постройки. Сгорело 60 кв. м.

В это же время в Черногорске горел жилой дом. На момент прибытия огнеборцев открытым пламенем изнутри горела веранда, вещи, стена и потолочное перекрытие дома. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно из дома эвакуировались 2 человека. Причиной пожара стало замыкание электрической проводки.

Нарушение правил монтажа электрооборудования привело к возгоранию в курятнике в селе Бельтирское. В результате пожара погибли 13 куриц.

Вечером в Черногорске неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в надворной постройке. Огонь перешел на забор.

В воскресенье в дачном массиве Саяногорска недосмотр за печью стал причиной загорания дачного дома и бани. Площадь пожара составила 37 кв. м.

Утром в Абакане пожар произошел в частном нежилом доме. Огонь повредил пол в комнате. К пожару привело нарушение правил эксплуатации печи.

Днем в Саяногорске загорелась котельная частного дома. Когда пожарные прибыли к месту вызова, в доме было сильное задымление, горела отделка трубы и утеплитель перекрытия. Звено газодымозащитников спасло из дома двух человек. С огнем пожарные справились за 4 минуты. Причиной пожара стал недосмотр за печью, сообщили в пресс-службе МЧС по РХ.