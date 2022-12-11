Жительница Абакана умерла в пожаре из-за электрообогревателя

В Абакане нарушение правил эксплуатации электрообогревателя привело к гибели человека, – сообщает пресс-служба МЧС Хакасии.

Трагичный пожар произошёл днем в четверг, 8 декабря, в квартире на 4-м этаже пятиэтажки. Приехав на вызов, спасатели обнаружили горящие на 10 квадратных метрах вещи и потерявшую сознание 77-летнюю женщину.

Хозяйку квартиры спустили вниз и передали врачам. Спасти ее не удалось. Пенсионерка погибла.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за электрического обогревателя, который работал без присмотра среди нагромождения вещей. Точную причину происшествия выяснят следователи.

Добавим, что за минувшие в Хакасии потушили еще 4 пожара. В Абакане из-за неправильного монтажа электрооборудования загорелся жилой дом и стоящий рядом автомобиль (21 кв.м.). В селе Бирикчуль неисправность механизмов привела к возгоранию автомобиля (2 кв. м), а недосмотр за печью – к пожару в частном доме (1 кв. м.). Еще 1 раз в Хакасии тушили мусор.