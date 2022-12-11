Правительство России выделит более 7 млрд рублей на зарплаты медикам

Кабинет министров принял решение об увеличении финансирования оплаты труда медработников в следующем году. Предполагается, что количество медперсонала должно значительно увеличиться. Согласно прогнозам, число врачей вырастет на 18000, а сотрудников, работающих в должностях среднего медперсонала, прибавится на 20000 человек.

В связи с этим было принято решение о выделении дополнительных средств для оплаты труда медицинских работников в размере 7 млрд рублей. Также президент России Владимир Путин заявлял о дополнительных выплатах тем, кто работает в первичном звене и на «скорой помощи».

Rusfact.com