Правительство России выделит более 7 млрд рублей на зарплаты медикам

Russf Дек 11, 2022 Интересное

Кабинет министров принял решение об увеличении финансирования оплаты труда медработников в следующем году. Предполагается, что количество медперсонала должно значительно увеличиться. Согласно прогнозам, число врачей вырастет на 18000, а сотрудников, работающих в должностях среднего медперсонала, прибавится на 20000 человек.

В связи с этим было принято решение о выделении дополнительных средств для оплаты труда медицинских работников в размере 7 млрд рублей. Также президент России Владимир Путин заявлял о дополнительных выплатах тем, кто работает в первичном звене и на «скорой помощи».

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