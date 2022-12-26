Упавший на стройке в лестничный проем абаканец умер не сразу

В Абакане проводится проверка по факту гибели рабочего на строительной площадке в результате падения с высоты, – сообщает пресс-служба СКР по Хакасии и Красноярскому краю.

Следователи рассказали некоторые подробности о вчерашней трагедии на строительной площадке по возведению многоэтажек по улице Комарова, 7Б. Она произошла 22 декабря около 8 утра.

Один из рабочих, шел по лестнице внутри строящегося объекта и упал в лестничный проем с высоты третьего этажа. Сообщается, что мужчина скончался от полученных травм через некоторое время. Врачи приехали позже.

Сейчас следственный комитет проводит процессуальную проверку. Она должна выявить, какие нарушения правил безопасности привели к смерти человека на стройке.