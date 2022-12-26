Шкуры медведей использовали 300000 лет назад

В результате исследований, археологи пришли к выводу, что древние люди, жившие около 300 тысяч лет назад в Северной Европе, использовали шкуры пещерных медведей для защиты от холода. По словам ученых, об этом факте свидетельствуют тонкие следы от разрезов, обнаруженные на ногах животных.

Исследователи считают, что такого рода разрезы делались не для получения мяса или костей медведей. Таким образом древние люди снимали с них шкуры. Отмечается, что медвежьи шкуры вполне могли использоваться в качестве шуб, так как мех медведя считается очень теплым.

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