В Белоруссии начались продажи собственного ноутбука

Russf Дек 26, 2022 Интересное

1 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что в ближайшее время на территории республики появится в продаже ноутбук собственного производства. 22 декабря в торговом центре Минска действительно появилась точка продаж, где можно было приобрести заявленный ноутбук.

H-book МАК4 является продуктом местного завода вычислительной техники, входящего в холдинг «Горизонт». Стоимость аппарата на базе Intel Core i3 составила 1600 белорусских рублей. Спустя несколько дней работы точка закрылась.

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