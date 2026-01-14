Национальные приоритеты: обеспечение благополучного и безопасного детства

Концепция «Хакасия – территория безопасного детства» – региональная программа, утвержденная постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия. Она направлена на комплексную защиту детей от различных угроз: пожаров, травм, преступлений и других противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Концепция на период до 2030 года была принята в регионе в 2021 году по инициативе Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Хакасия Ирины Ауль, которая предложила объединить планы субъектов профилактики в единый документ, направленный на создание безопасной среды и воспитание ответственного поведения у детей, с целью обеспечения благополучия и защиты их прав в республике.

Глава города Абакана ежегодно утверждает план мероприятий по реализации Концепции «Хакасия – территория безопасного детства» в столице Республики Хакасия. В этом году он включает в себя большое количество мероприятий по разным направлениям: профилактике детского травматизма, информационной и психологической безопасности, защите детей от противоправных деяний и другим.

В течение года для детей и родителей через уроки безопасности, городские акции, лекции и конкурсы будут организованы образовательные и разъяснительные программы, профилактические мероприятия, включающие рейды, родительские собрания, регулярное информирование населения по вопросам детской безопасности через средства массовой информации.

Заместитель Главы города Абакана по социальным вопросам Татьяна Карташова рассказала:

– Абакан – город для детей и счастливых семей, поэтому забота городских властей – безопасное пребывание наших детей не только в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования, но и на общественных территориях, и, конечно же, у себя дома, находясь одни или с родителями. Ежегодно мы объединяем в план большое количество мероприятий, какие-то из них повторяются, потому что некоторые риски, к примеру, как дорожная, пожарная безопасность, безопасность на воде остаются актуальными во все времена, какие-то добавляются, как риски никотиновой зависимости и информационной безопасности, которые стали приоритетными с развитием производства и потреблением вейпов и интернет-мошенничества. Одной из площадок по вопросам детского и семейного благополучия, включая обеспечение безопасности несовершеннолетних является наш традиционный форум «Город. Семья. Дети». На форуме мы подводим итоги выполнения плана минувшего года и обсуждаем перспективы включения тех или иных важных направлений профилактической деятельности на следующий год. Ущерб здоровью ребёнка или его потеря – большое ЧП в городе, поэтому мы предпринимаем максимум усилий, чтобы объединить все субъекты профилактики: сотрудников силовых структур, органов опеки, образования, здравоохранения и других для достижения единственной цели – благополучия наших детей.