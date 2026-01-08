По Хакасии на 8 января прогнозируют сильный ветер

По Республике Хакасия 8 января ожидается сильный западный ветер, порывы 15-20 м/с, сильный снег в горах, на дорогах местами гололедица. Прогноз получен от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных обрывом линий электропередач и линий связи, нарушением работы объектов энергетики, падением слабо закрепленных конструкций, деревьев, повреждением крыш, автомобильного транспорта, увеличением травматизма среди населения, нарушением транспортного сообщения, работы дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП и происшествий на водных объектах, сход снежных масс (источник ЧС – сильный ветер до 20 м/с, сильный снег, гололедица).