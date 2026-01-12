Приём новогодних хвойников в переработку начнётся с 15 января

Юлия Чурилова Янв 12, 2026 Общество

Уважаемые горожане, напоминаем вам, что «Абаканское парковое хозяйство» готово принять в переработку ёлки, пихты и сосны, которые радовали вас своим убранством в новогодние праздники. Приносите и привозите деревья на площадки, которые размещены:

– у Краеведческого музея на улице Пушкина, 28а, на парковке со стороны улицы Пушкина, ориентир – экосфера;

– в районе перекрёстка улиц Ивана Ярыгина – Крылова, на автостоянке напротив дома № 65 по улице Крылова, ориентир – там, где был ёлочный базар;

– в районе Преображенского парка на прилегающей к парку парковке со стороны улицы Кати Перекрещенко, ориентир – стоянка автотранспорта со стороны улицы Кати Перекрещенко;

– в районе Комсомольского парка: у входа в парк на стоянке со стороны улицы Аскизская.

Большая часть щепы от деревьев будет передана в абаканский «Зоопарк» для животных, а другую «Абаканское парковое хозяйство» складирует у себя в питомнике до весны, щепа будет применяться для мульчирования.

Руководитель муниципального бюджетного учреждения «Абаканское парковое хозяйство» Александр Соколов пояснил:

– Переработкой новогодних деревьев мы занимаемся уже четыре года. Мест сбора не так много, но выбраны они с учётом беспрепятственного проезда к складированию дробильной машины и другой техники, потому что переработка ведётся на месте. Просим жителей убирать с новогодних деревьев мишуру, игрушки, скрепки и другие посторонние предметы, которые могут навредить животным и окружающей среде. Приём хвойников будет вестись до 29 января 2026 года.

В минувшем году по итогам переработки новогодних деревьев было получено около 60 кубометров щепы. Не поленитесь, пожалуйста, доставить хвойные деревья на площадки,  давайте совместим экологическую ответственность с практической пользой.

