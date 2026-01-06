По Хакасии прогнозируют на 7 января сильный ветер и снег

По Республике Хакасия во второй половине дня 6 января и ночью 7 января местами в горах ожидается сильный и очень сильный снег; по Республике Хакасия 7 января ожидается сильный и очень сильный западный ветер, порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более, в горах Орджоникидзевского района 30 м/с.

Штормовое предупреждение получено от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обрывом линий электропередач и линий связи, нарушением работы объектов энергетики, падением слабо закрепленных конструкций, деревьев, повреждением крыш, автомобильного транспорта, увеличением травматизма среди населения, нарушением транспортного сообщения, работы дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП и происшествий на водных объектах, сход снежных масс (источник ЧС – очень сильный ветер, очень сильный снег).